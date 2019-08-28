康友-KY股價攻頂 大學光創五年新高

2019-08-28 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生技股今（28）日以康友-KY（6452）和大學光股價表現最為突出，其中康友-KY因疫苗事業取得重大進程，獲得政府唯一代工合約，激勵股價強勁表現，今日在追價買盤挺進下，午盤來到228.5的漲停價位。大學光反應上半年獲利表現亮眼，下半年亦不看淡，全年每股盈餘可望創下近年最佳，今日盤中股價來到44.25元，漲幅逾8%，股價創5年新高。

「低頭族」年齡層擴大，不僅影響學童視力，也讓中年老花提早報到。

大學光表示，今年的營運動能主要來自老花白內障飛秒雷射和學童控制近視的角膜塑型片業績大幅成長，此兩項治療雖都不算是新技術，但隨著民眾接受度持續增加，帶動需求上升。

此外，公司近年店型朝大學眼科＋大學眼鏡的複合店模式，績效明顯較一般店型成長，目前複合店比重已來到近五成，未來拓展店型也會以眼科和複合店為主。

大學光表示，去年底全台店數50家，今年上半年新開了兩個眼科診所，但關閉部份經營不佳的據點，目前據點數來到47家，今年上半年毛利率增加與關閉經營績效不佳的據點有關，同時，手術件數成長，也對提升毛利率帶來正面效益。

康友-KY與印尼政府農業部轄下Pusat Veterinaria Farma簽署合作協議及採購合約，印尼政府決定與康友帝斯合作，且是唯一合作廠商。

由康友帝斯生技負責提升政府轄下Pusat Veterinaria Farma的研發及生產水準，政府則採購康友帝斯生技的禽流感疫苗原料及成品，供其國內銷售，及海外出口之用。市場看好，康友投資三年的帝斯生技將進入成長期。