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掌握5G材料供貨商機 漢磊、嘉晶同步攻漲停

2019-08-28 12:00經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

漢磊控（3707）及其子公司嘉晶今（28）日股價同步攻上漲停價，主要由於近幾年來，包括5G及大型資料中心等高效能運算及高速資料傳輸需求大增，市場看好未來，對於氮化鎵GaN、碳化矽SiC晶圓代工需求將持續增長，漢磊及嘉晶均可望受惠，激勵今日股價走強。

漢磊今日早盤股價觸漲停價26.45元，嘉晶盤中也攻上漲停價51.2元，二檔個股股價表現相當強勢。

漢磊早已打入華為5G基地台供應鏈，而嘉晶身為漢磊集團主要磊晶供應商可望同步受惠。

嘉晶近幾年持續投入新一代功率半導體的磊晶矽晶圓研發及生產，包括超接面金氧半場效電晶體（MOSFET）、應用在電動車或5G基地台的SiC與GaN等新複合材料矽晶圓，都可望在今年開始提高出貨量。

此外，近幾年來包括電動車、智能裝置等應用持續增加，5G及大型資料中心等高效能運算及高速資料傳輸需求大增，能夠支援更高工作電壓的SiC元件，以及可以有更高切換開關速度的GaN元件，都將激勵未來市場需求大幅增加。

市場看好漢磊在4吋SiC產品的技術已經成熟，預期6吋SiC會通過客戶產品驗證，未來汽車市場在電動車發展及車用電子設備持續增加之下，市場需求仍將逐年成長，因此，市場預料未來有更多國際IDM廠投入相關技術開發，帶動功率半導體市場在需求及價格持續向上發展。

漢磊矽晶圓5G

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