威宏-KY除息首日冷清 東南亞找併購對象

2019-08-28 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



威宏-KY（8442）今（28）日進行除息交易，首日交投冷淡，但開盤即逼近填息價位。威宏-KY表示，公司積極找尋未來東南亞地區併購對象，期望以TWT模式併購進入集團，除可立即增加營收外，東南亞生產基地亦可擴增，對客戶產線的調整搭配將更有彈性。

威宏-KY在2017年底併購泰國TWT公司後，增加TUMI的代工業務，行李箱及商務包營收近兩年大幅成長，對公司的貢獻度持續提高，也是公司業績成長的主要原因。

威宏-KY表示，目前公司的生產基地，主要在中國大陸與東南亞，非中國生產比重約三成，可依客戶需求調配出貨地區。

大陸三個廠共91條生產線，生產運動裝備與精品包袋；柬埔寨廠有28條生產線，主要生產精品包袋及休閒包；泰國廠13條生產線，以生產行李箱及商務包為主。

威宏-KY主要分為三大業務，其中以精品包袋占比近五成最高，其次是運動裝備，占比35%、行李箱及商務包占17％，今年以來皆成長，也使得上半年獲利轉虧為盈，每股稅後純益來到1.43元。

威宏-KY預期，第3季的營收年增率將高於第2季表現，雖然第三波美中貿易戰開打，公司在東南亞的生產基地可望扮演彈性出貨的角色，另外，公司本季也新增一客戶AWAY，目前承接行李箱與包袋類兩項產品，未來可望成為另一主力客戶。