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台股開盤上漲10.37點 漲幅0.1%

2019-08-28 09:09經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股示意圖。記者鄭超文╱攝影
台股示意圖。記者鄭超文╱攝影
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台股今（28）日開盤上漲10.37點、漲幅0.1%。指數開在10,397.6點。

法人表示，美中關係雖惡化，不過金融市場反應不再激烈，預期台股有機會走出自己一條路；上市櫃公司即將進入出貨旺季，8 月營收表現備受矚目，此外，9月各項展覽不少，題材話題有助相關個股能見度提升，可留意逢低承接的機會。

台股營收美中關係

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