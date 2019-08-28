台股開盤上漲10.37點 漲幅0.1%

2019-08-28 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。記者鄭超文╱攝影 分享 facebook 台股今（28）日開盤上漲10.37點、漲幅0.1%。指數開在10,397.6點。

法人表示，美中關係雖惡化，不過金融市場反應不再激烈，預期台股有機會走出自己一條路；上市櫃公司即將進入出貨旺季，8 月營收表現備受矚目，此外，9月各項展覽不少，題材話題有助相關個股能見度提升，可留意逢低承接的機會。