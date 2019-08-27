5G題材夯 網通設備、光通訊股價搶搶滾

2019-08-27 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



台股今（27）日反彈32點，維持年線附近震盪換手格局，具長線保護短線題材的5G概念股，仍扮演盤面人氣指標，但短多著墨焦點轉向網通設備、光通訊股，明泰（3380）等個股創波段新高。

美中貿易談判再現轉圜，上證指數應聲大漲1.35%，台股呈現抗跌也抗漲的特性，因MSCI權重調整盤後生效，今日最後一盤湧入360億元拉抬權值股，終場上漲32點收10,387點，重登年線關卡，成交值略增至1,236億元。

外資連12日賣超台股，盤面上權值股備受壓抑，反觀中小型股在投信等內資積極承接下，持續走自己的路，包括線上遊戲、印刷電路板、IC設計、半導體設備、生技，以及主流架式不變5G概念股，股價活蹦亂跳。

5G商轉倒數計時，研調機構顧能（Gartner）預估，明年全球5G無線網路基礎建設相關營收，將由今年的22億美元，大幅成長至42億美元，激勵基期相對較低的網通設備、光通訊族群，取代先前強勢的銅箔基版股，出面扮演人氣指標。

根據盤後法人進出統計，明泰、中磊今日各獲外資買超4,241張、2,483張，至於投信買超第一名則為智邦，達1,435張，顯示隨5G相關訂單能見度增加，以及個股評價調升，這些5G概念股的法人籌碼益加穩定，推升股價盤堅向上。

法人指出，台股自8月來3次回測年線，築底情形還算順利，但上檔季線及半年線呈現糾結，中期壓力頗重，短線留意扣抵高指數下彎的月線，必須站穩才有機會往上攻堅，由於目前短中長期均線靠太近，整理期恐將加長，操作切忌追高殺低。