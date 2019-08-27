超眾瞄準5G商機 熱板兩岸三地擴產

2019-08-27 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



散熱模組大廠超眾（6230）今（27）日參加證交所法說會，並由新任董事長永井淳一親自主持，他指出，因應5G商機來臨，超眾內部已規劃在台灣、重慶、昆山等兩岸三地進行熱板擴產計畫，藉此滿足客戶需求，對未來業績持樂觀態度。

永井淳一指出，由於5G對散熱需求比4G更強烈，因此需要解熱能力更佳的熱板，而公司目前的熱板主要生產基地位於新北市三重，從客戶的訂單來看，顯然產能不太足夠，所以下半年將會在中國大陸重慶、昆山等地積極擴產，全面搶攻5G商機。

據悉，目前超眾的三重廠每月熱板產能約100萬片，並且持續擴充中，而重慶、昆山的新產能則尚未公布；法人估計，超眾兩岸三地的熱板月產能約有數百萬片，規模應該不會亞於雙鴻、泰碩等同業競爭對手。

展望未來，永井淳一強調，未來5G技術會對許多產業帶來重大影響，而技術的革新也非常劇烈，但超眾擁有豐富的散熱產業經驗，加上日本電產在背後全力支持，有信心能在市場上佔有一席之地。

永井淳一分析，目前公司在5G市場上的散熱市佔率大約只有5%，未來還有很大的發展空間，今年底前會完成熱板的擴產布局，屆時無論是產能或者接單競爭力，都會大幅提升。

超眾今年第2季每股純益2.71元，季增67%，年增24%，優於市場預期，主因來自毛利率與營益率受產能規模擴大、匯率走勢有利而提升；上半年每股純益4.34元，年增七成。

法人預估，受惠智慧手機旺季以及伺服器需求增強，超眾旗下超薄型熱板出貨量將於第4季開始倍增，全年獲利看增三成以上，每股純益估逾9元。

法人認為，超眾下半年營運展望偏樂觀，主要來自智慧手機、網通、伺服器散熱模組出貨暢旺。超眾內部則預估下半年營收將較上半年成長，成長動能來自搭載新款Nvidia顯示卡的筆電機種已陸續推出，加上手機品牌客戶推出新機，推升整體營運成長。