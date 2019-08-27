康友子公司與印尼業者 簽署合作協議及採購合約

2019-08-27 17:36 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



大輸液、疫苗大廠康友（6452）投資三年的子公司印尼帝斯生技，26日公告，與印尼政府農業部轄下Pusat Veterinaria Farma簽署合作協議及採購合約，對康友帝斯生技營收及印尼國家疫苗水準皆有大幅提升效果。

此一合約歷經半年協商，及印尼政府評選當地另4家疫苗廠後，印尼政府決定與康友帝斯合作，且是唯一合作廠商。由康友帝斯生技負責提升政府轄下Pusat Veterinaria Farma的研發及生產水準，政府則採購康友帝斯生技之禽流感疫苗原料及成品，供其國內銷售，及海外出口之用。

康友表示，合約簽訂代表康友帝斯生技的研發，生產水準已高於印尼平均水準且臻於世界一流水準，除有助形象提升，對未來業績提升將有所助益。因可透過印尼政府採購，除直接印尼銷售，更間接出口海外回教國家，提升營收。由於出口海外回教國家疫苗需清真認證，印尼政府是唯一出口單位。

印尼是全世界最大回教國家，人口2.6億，GDP年均6％,為聯合國認定年齡最年輕國家之一。雞肉為其主要動物蛋白質來源，政府鼓勵施打疫苗。康友帝斯生技歷經建廠，GMP工廠認定，取得新雞城及H5N1 藥證，不久將來也將取得更重要的H9N2。如今配合此一合約，康友投資三年的帝斯生技也將自萌芽期進入成長期。