利空淡化 美食-KY股價扭轉破底走勢

2019-08-27 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美食-KY（2723）今年以來股價跌跌不休，昨日盤中低點來到137元，直逼歷史新低價位，不過，今日股價見止跌回穩，盤中來到142.5元，漲幅達4%。法人表示，美食-KY今年8月以來，股價跌幅超過2成，主要反應半年報失利，但第三季是餐飲旺季，加上9月有中秋節月餅貢獻，向來是歷年營收高峰，整體看來，最壞的情形已逐漸過去。

美食-KY第二季因中國步入銷售淡季，加上美國認列北加州中央工廠費用所致，影響營利率表現。此外，業外因關閉部份中國績效不佳門市，產生一次性費用，是半年報不如預期的主因。不過，展望下半年，法人認為，大陸市場的同店表現持續改善，7月份已收窄至個位數的衰退，加上中國消費者逐漸回復理性，美食-KY開始推出新產品、擴大線上銷售及折扣促銷開始發酵，有助客流量回升。

此外，美食-KY每年中秋節在中國市場的月餅銷售量驚人，除了去年受到政治干擾，過去幾年的月餅銷售複合成長率達10%，2017年月餅銷售達6,000萬人民幣。今年在政治利空逐漸淡化下，月餅銷售表現可望優於去年。

為了提振業績，美食-KY也在中國規劃新店型，有利麵包蛋糕陳列及店內內裝升級，讓銷售更有競爭力。新店型主打一、二線城市的年輕族群，目前已有測試店，營收成長優於其他店型，亦有助於其在中國高競爭環境下的表現。