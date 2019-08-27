貿易戰惡化人民幣苦哈哈 10檔人民幣貶值受惠股出列

2019-08-27 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美國總統川普宣布將針對5,500億美元中國商品提高5%關稅，香港離岸人民幣應聲貶破7.1整數關卡，逼近7.2。隨著美中貿易戰進一步升溫，市場普遍預期近期人民幣恐再度走弱，人民幣貶值受惠股再次掀起討論度。

美中貿易摩擦再升溫，瑞銀投資銀行預計今年底人民幣兌美元匯率將貶至7.2元，至2020年為7.3元，因而使「人民幣貶值受惠股」再次引發市場討論。

國泰證期顧問處經理蔡明翰解釋，「人民幣貶值受惠股」通常是指在中國設廠，且產品著要銷往歐美的台灣廠商，由於原物料成本降低，而交易採美元計價，因此會有匯兌收益。

最主要的受惠廠商則包括組裝廠鴻海、和碩；零組件台郡、貿聯、臻鼎、皇田；金屬機殼廠鴻準，或是傳產製造業豐泰、寶成、百合等。其中，電子組裝相關業者提到，利息、匯兌利益為營收相對較大額項目，隨人民幣趨貶有助加速對當地薪資與費用管控。

另外，主攻中國內需的消費產業也將會是間接受惠的族群，例如美食-KY。儘管美元強勢皆不利於人民幣與新台幣升值，但從人民幣近期的貶勢來看，仍有持續上行壓力，反觀台幣，貶幅則稍做收斂，後續可能使人民幣與台幣匯差擴大，獲利回歸母公司，將有匯兌收益效果。

短線看來，在中國設廠的公司，能從人民幣貶值中受惠，但蔡明翰也提醒，資金不會全面性認同，人民幣貶值受惠只能視為加分效果，因此必須搭配本業獲利能力良好，業績表現才有望提升。