格芯提告 台積電照漲不誤、挑戰重回250元關卡

2019-08-27 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電（2330）先進製程技術領先業界，卻遭格芯（Globalfoundries）在美國提出侵權控告，要求美國貿易當局發布進口禁令，台積電則是表示技術自主研發，不會侵犯別人的專利；台積電雖遭到控告，並未影響今（27）日股價反彈表現，盤中挑戰重回250元關卡之上。

外電報導指出，格芯向美國國際貿易委員會（ITC）控告台積電，指控台積電使用其專利晶片技術，要求禁止台積電所生產的侵權產品輸入美國；此外，格芯還在美國及德國的聯邦法院提起民事訴訟，訴狀除了台積電之外，還提到多家台積電的客戶，包括蘋果、博通、高通、賽靈思、輝達、思科、Google、聯想等。

台積電則是強調，所有技術都是自行研發，尊重所有智慧財產權，不會侵犯別人專利，將會提出證明捍衛權益。

台積電近期來面臨外資賣超壓力，昨日遭賣超15,448張，連續第2天賣超，近10個交易日外資合計賣超23,047張，股價昨天收低，台積電美國存託憑證（ADR）周一則是收高，漲幅0.95%。

美股周一反彈，蘋果股價走揚，蘋概股今日也走強，蘋概三王齊揚，權王台積電雖有格芯控告侵權的消息，但並未影響反彈的表現，早盤以250.5元開高， 一度拉升到251元，盤中漲幅0.6%，挑戰重回250元關卡價位之上。