親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

賣樓套現？黎智英一口氣賣台灣4戶豪宅 總價逾14億

「北漂媽媽」怒轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

格芯提告 台積電照漲不誤、挑戰重回250元關卡

2019-08-27 11:06經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）先進製程技術領先業界，卻遭格芯（Globalfoundries）在美國提出侵權控告，要求美國貿易當局發布進口禁令，台積電則是表示技術自主研發，不會侵犯別人的專利；台積電雖遭到控告，並未影響今（27）日股價反彈表現，盤中挑戰重回250元關卡之上。

外電報導指出，格芯向美國國際貿易委員會（ITC）控告台積電，指控台積電使用其專利晶片技術，要求禁止台積電所生產的侵權產品輸入美國；此外，格芯還在美國及德國的聯邦法院提起民事訴訟，訴狀除了台積電之外，還提到多家台積電的客戶，包括蘋果、博通、高通、賽靈思、輝達、思科、Google、聯想等。

台積電則是強調，所有技術都是自行研發，尊重所有智慧財產權，不會侵犯別人專利，將會提出證明捍衛權益。

台積電近期來面臨外資賣超壓力，昨日遭賣超15,448張，連續第2天賣超，近10個交易日外資合計賣超23,047張，股價昨天收低，台積電美國存託憑證（ADR）周一則是收高，漲幅0.95%。

美股周一反彈，蘋果股價走揚，蘋概股今日也走強，蘋概三王齊揚，權王台積電雖有格芯控告侵權的消息，但並未影響反彈的表現，早盤以250.5元開高， 一度拉升到251元，盤中漲幅0.6%，挑戰重回250元關卡價位之上。

台積電蘋果

相關新聞

貿易戰現轉圜美股收高 法人：台股操作宜保守

2019-08-27 08:53

長榮航等65檔本周暫停融券 短線干擾大盤因素多

2019-08-26 23:48

亞股匯全倒…台股後市？川普投顧最準

2019-08-27 00:25

外資殺盤連賣台股11天 累計達579億

2019-08-27 00:25

法人忙避險 上市櫃ETF爆量

2019-08-26 23:32

法人力挺 由田股價連八漲

2019-08-27 10:13

風向變了…收盤前跌幅縮減

2019-08-27 00:24

國安基金緊盯大盤 強調台股基本面佳

2019-08-27 00:23

台塑四寶 投資價值浮現

2019-08-26 23:48

代售公債申購 30日截止

2019-08-26 23:48

證交所引資 赴泰招商

2019-08-26 23:48

日盛Online App 快速解盤

2019-08-26 23:47

就市論勢／5G、運動概念 吸睛

2019-08-26 23:44

美中貿易戰反覆 短期資金自主要股市流出

2019-08-26 21:14

這檔ETF抗跌 買氣指標強於元大高股息

2019-08-26 20:39

外資賣超143.71億 買超最愛這十檔

2019-08-26 17:45

經濟解析／靜待利空落底 法人建議先做這件事

2019-08-26 16:10

美中貿易戰升溫台股挫183.54點 三大法人賣超162.11億

2019-08-26 15:05

台股跌百點 不可不知的5項觀盤重點

2019-08-26 14:50

比特幣有避險行情 板卡中小兵逆襲

2019-08-26 14:26

美中互槓 VIX、黃金ETF爆量走揚

2019-08-26 14:26

關稅利空襲 製鞋、紡織、自行車巧避抗跌

2019-08-26 14:26

資金 轉進黃金、稀土、比特幣概念股

2019-08-26 14:26

美中貿戰升級 台股大跌183點失守年線

2019-08-26 14:26

美中貿易戰利空襲擊 台股大跌183點收10,354點失守年線

2019-08-26 13:48

利空襲擊 台股跌逾150點回測年線

2019-08-26 12:09

資金轉戰避險股 這3類概念股領漲

2019-08-26 12:08

市場看DRAM年底前有望反彈 南亞科股價抗跌

2019-08-26 12:05

避險心態 加密貨幣概念股抗跌

2019-08-26 11:37

貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43

台股早盤重挫近180點 回測年線

2019-08-26 09:48

台股開盤跌84.71點

2019-08-26 09:23

美中貿易戰全面升級 台股大跳水早盤重挫逾160點

2019-08-26 09:12

台股將面臨震撼教育 分析師：低接可考慮這些族群

2019-08-26 08:55

就市論勢／蘋概族群 題材加溫

2019-08-21 23:42

就市論勢／AI、無線耳機 吸睛

2019-08-20 23:34

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

這檔ETF抗跌 買氣指標強於元大高股息

2019-08-26 20:39

外資賣超143.71億 買超最愛這十檔

2019-08-26 17:45

台股跌百點 不可不知的5項觀盤重點

2019-08-26 14:50

台塑四寶 投資價值浮現

2019-08-26 23:48

經濟解析／靜待利空落底 法人建議先做這件事

2019-08-26 16:10

外資殺盤連賣台股11天 累計達579億

2019-08-27 00:25

法人忙避險 上市櫃ETF爆量

2019-08-26 23:32

美中貿易戰利空襲擊 台股大跌183點收10,354點失守年線

2019-08-26 13:48

台塑攻塑膠分解 添助力

2019-08-26 23:42

大江：大股東並未賣股

2019-08-26 23:26

長榮航等65檔本周暫停融券 短線干擾大盤因素多

2019-08-26 23:48

亞股匯全倒…台股後市？川普投顧最準

2019-08-27 00:25

資金 轉進黃金、稀土、比特幣概念股

2019-08-26 14:26

DRAM價格止跌 南亞科有撐

2019-08-26 14:26

美中貿易戰升溫台股挫183.54點 三大法人賣超162.11億

2019-08-26 15:05

台肥利多加持 營運看俏

2019-08-26 23:28

看見反彈潛力？ 外資連買誠美材

2019-08-26 14:26

風向變了…收盤前跌幅縮減

2019-08-27 00:24

關稅利空襲 製鞋、紡織、自行車巧避抗跌

2019-08-26 14:26

雍智營收 看增雙位數

2019-08-26 23:25

比特幣有避險行情 板卡中小兵逆襲

2019-08-26 14:26

航空雙雄 拚旺季高飛

2019-08-26 23:29

難敵大盤頹勢 微星陷貼息

2019-08-26 14:26

美中貿易戰反覆 短期資金自主要股市流出

2019-08-26 21:14

市占擴大 鈺太今年EPS上看4元

2019-08-26 23:22

智慧顯示展將登場 崇越秀Micro LED新技術

2019-08-26 23:27

貿易戰現轉圜美股收高 法人：台股操作宜保守

2019-08-27 08:53

國安基金緊盯大盤 強調台股基本面佳

2019-08-27 00:23

吳佩奇：外資逆勢加碼選擇權有玄機

2019-08-27 08:06

就市論勢／5G、運動概念 吸睛

2019-08-26 23:44

日盛Online App 快速解盤

2019-08-26 23:47

精華、金可 除息表現平淡

2019-08-26 14:26

瑞智優化組合 業績添動能

2019-08-26 23:29

聯嘉訂單 看到明年

2019-08-26 23:27

宏觀 全年拚賺一股本

2019-08-26 23:23

卜蜂、鈊象 四檔有看頭

2019-08-26 22:52

華晶科 9月17日除息

2019-08-26 23:23

那斯達克100期 五點提醒

2019-08-27 06:53

智慧場域應用商機大 友達推全方位零售方案

2019-08-26 23:27

漢平推新品 營收添動能

2019-08-26 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top