法人力挺 由田股價連八漲

2019-08-27 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



AOI（自動光學檢測）設備廠由田（3455）近期股價強勢，儘管昨（26）日台股重挫，但由田依然逆勢抗跌。今（27）日盤中上揚逾2.5%，股價重新站回80元大關，累計由田連續八日上漲，短線漲幅逾一成。

從法人籌碼來看，截至昨日，外資自20日起連續五日買超、張數達1,073張，至於投信近期則買多賣少，累計近五日三大法人合計買超1,324張。

展望全年，由田定調不以衝營收為主，而是追求好的毛利率。法人預估下半年營運優於上半年，上下半年比重約為3：7，營運高峰將落在第四季。