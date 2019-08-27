外資回頭轉買 零壹早盤開高

2019-08-27 09:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



資訊服務商零壹（3029）近期股價在高檔整理，昨重獲外資挹注，外資連兩買，替其股價增添支撐。零壹今日受惠台股大盤開紅激勵，股價反彈上攻，中止連三跌，盤中最高一度漲至33.15元。

零壹今年業績表現不俗，累積前七個月營收49.36億元，年增34.6%，改寫歷年同期新高。展望下半年，零壹持續致力成為「跨品牌整合式解決方案供應商」，未來將建構企業IT夥伴平台生態圈，預先針對客戶需求，推出IT基礎建設、網路暨資安、雲端與大數據等四大領域解決方案，目標帶動業績向上。