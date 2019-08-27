親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

塞牙縫都不夠！他花3萬坐商務艙 只吃5片水果和小點心

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

美中釋善意美股反彈 台股開漲31.64點站回年線

2019-08-27 09:31經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

亞股今日強勁反彈，包括日股開盤走揚逾1%，韓股也有將近1%的漲幅；台股開盤上漲3...
亞股今日強勁反彈，包括日股開盤走揚逾1%，韓股也有將近1%的漲幅；台股開盤上漲31.64點，以10,386.21點開出，指數隨即站回年線之上，並在股王大立光等權值股帶領下，躍過10,400點大關。報系資料照
分享
總統川普表示美中兩國將重返談判桌，並表示可能延遲關稅開徵，撫平短線市場情緒，道瓊指數昨日反彈269點，帶動亞股今日也強勁反彈，包括日股開盤走揚逾1%，韓股也有將近1%的漲幅；台股開盤上漲31.64點，以10,386.21點開出，指數隨即站回年線之上，並在股王大立光等權值股帶領下，躍過10,400點大關。

昨日美股開高走高，四大指數全面反彈。由於美國總統川普週一表示，美方目前處在和北京進行貿易談判的最佳位置，對於大陸進口商品關稅是否能延後提高關稅的問題，「任何事都有可能」；中國方面也表示，中方願意用冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級，有利於緩解短線上市場情緒。相關談話激勵四大指數全面走高，盤中漲幅雖一度收斂，不過在蘋果、NIKE 等激勵下，道瓊指數尾盤快速拉升收高。

終場道瓊工業指數上漲269.93點或1.05%，收在25898點；標普500指數上漲31.27點或1.09%，收在2878.38點；Nasdaq指數上漲101.96點或1.31%，收在7853.73點；費半指數上漲12.50點或0.86%，收在1458.88點。

觀察三大法人動向，昨日合計賣超台股162.6億元。其中外資賣超143.6億元，投信賣超5.2億元，自營商賣超13.1億元。資券變化方面，融資減0.12億元，融資餘額為1300億元，融券減4.83萬張，融券餘額為44.46萬張。外資台指期部位，多單減碼2529口，淨多單部位37624口。

統一投顧表示，美中貿易戰惡化，台股再次面臨年線保衛戰，且月線下彎壓力重重，整體偏空格局持續。此外，人民幣再次重貶，亞幣競貶再次促使資金外逃，外資已經連續賣超台股，考量川普行事風格難以捉摸，建議多看少做，維持謹慎保守，適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。

台股川普

相關新聞

貿易戰現轉圜美股收高 法人：台股操作宜保守

2019-08-27 08:53

長榮航等65檔本周暫停融券 短線干擾大盤因素多

2019-08-26 23:48

亞股匯全倒…台股後市？川普投顧最準

2019-08-27 00:25

外資殺盤連賣台股11天 累計達579億

2019-08-27 00:25

法人忙避險 上市櫃ETF爆量

2019-08-26 23:32

法人力挺 由田股價連八漲

2019-08-27 10:13

風向變了…收盤前跌幅縮減

2019-08-27 00:24

國安基金緊盯大盤 強調台股基本面佳

2019-08-27 00:23

台塑四寶 投資價值浮現

2019-08-26 23:48

代售公債申購 30日截止

2019-08-26 23:48

證交所引資 赴泰招商

2019-08-26 23:48

日盛Online App 快速解盤

2019-08-26 23:47

就市論勢／5G、運動概念 吸睛

2019-08-26 23:44

美中貿易戰反覆 短期資金自主要股市流出

2019-08-26 21:14

這檔ETF抗跌 買氣指標強於元大高股息

2019-08-26 20:39

外資賣超143.71億 買超最愛這十檔

2019-08-26 17:45

經濟解析／靜待利空落底 法人建議先做這件事

2019-08-26 16:10

美中貿易戰升溫台股挫183.54點 三大法人賣超162.11億

2019-08-26 15:05

台股跌百點 不可不知的5項觀盤重點

2019-08-26 14:50

比特幣有避險行情 板卡中小兵逆襲

2019-08-26 14:26

美中互槓 VIX、黃金ETF爆量走揚

2019-08-26 14:26

關稅利空襲 製鞋、紡織、自行車巧避抗跌

2019-08-26 14:26

資金 轉進黃金、稀土、比特幣概念股

2019-08-26 14:26

美中貿戰升級 台股大跌183點失守年線

2019-08-26 14:26

美中貿易戰利空襲擊 台股大跌183點收10,354點失守年線

2019-08-26 13:48

利空襲擊 台股跌逾150點回測年線

2019-08-26 12:09

資金轉戰避險股 這3類概念股領漲

2019-08-26 12:08

市場看DRAM年底前有望反彈 南亞科股價抗跌

2019-08-26 12:05

避險心態 加密貨幣概念股抗跌

2019-08-26 11:37

貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43

台股早盤重挫近180點 回測年線

2019-08-26 09:48

台股開盤跌84.71點

2019-08-26 09:23

美中貿易戰全面升級 台股大跳水早盤重挫逾160點

2019-08-26 09:12

台股將面臨震撼教育 分析師：低接可考慮這些族群

2019-08-26 08:55

就市論勢／蘋概族群 題材加溫

2019-08-21 23:42

就市論勢／AI、無線耳機 吸睛

2019-08-20 23:34

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

這檔ETF抗跌 買氣指標強於元大高股息

2019-08-26 20:39

外資賣超143.71億 買超最愛這十檔

2019-08-26 17:45

台股跌百點 不可不知的5項觀盤重點

2019-08-26 14:50

台塑四寶 投資價值浮現

2019-08-26 23:48

經濟解析／靜待利空落底 法人建議先做這件事

2019-08-26 16:10

外資殺盤連賣台股11天 累計達579億

2019-08-27 00:25

法人忙避險 上市櫃ETF爆量

2019-08-26 23:32

美中貿易戰利空襲擊 台股大跌183點收10,354點失守年線

2019-08-26 13:48

大江：大股東並未賣股

2019-08-26 23:26

台塑攻塑膠分解 添助力

2019-08-26 23:42

長榮航等65檔本周暫停融券 短線干擾大盤因素多

2019-08-26 23:48

資金 轉進黃金、稀土、比特幣概念股

2019-08-26 14:26

美中貿易戰升溫台股挫183.54點 三大法人賣超162.11億

2019-08-26 15:05

亞股匯全倒…台股後市？川普投顧最準

2019-08-27 00:25

DRAM價格止跌 南亞科有撐

2019-08-26 14:26

台肥利多加持 營運看俏

2019-08-26 23:28

看見反彈潛力？ 外資連買誠美材

2019-08-26 14:26

風向變了…收盤前跌幅縮減

2019-08-27 00:24

資金轉戰避險股 這3類概念股領漲

2019-08-26 12:08

市場看DRAM年底前有望反彈 南亞科股價抗跌

2019-08-26 12:05

關稅利空襲 製鞋、紡織、自行車巧避抗跌

2019-08-26 14:26

利空襲擊 台股跌逾150點回測年線

2019-08-26 12:09

雍智營收 看增雙位數

2019-08-26 23:25

航空雙雄 拚旺季高飛

2019-08-26 23:29

美中貿易戰反覆 短期資金自主要股市流出

2019-08-26 21:14

難敵大盤頹勢 微星陷貼息

2019-08-26 14:26

比特幣有避險行情 板卡中小兵逆襲

2019-08-26 14:26

轉型題材加持 凱崴逆勢抗跌

2019-08-26 10:42

市占擴大 鈺太今年EPS上看4元

2019-08-26 23:22

貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43

智慧顯示展將登場 崇越秀Micro LED新技術

2019-08-26 23:27

國安基金緊盯大盤 強調台股基本面佳

2019-08-27 00:23

貿易戰現轉圜美股收高 法人：台股操作宜保守

2019-08-27 08:53

精華、金可 除息表現平淡

2019-08-26 14:26

日盛Online App 快速解盤

2019-08-26 23:47

就市論勢／5G、運動概念 吸睛

2019-08-26 23:44

瑞智優化組合 業績添動能

2019-08-26 23:29

宏觀 全年拚賺一股本

2019-08-26 23:23

聯嘉訂單 看到明年

2019-08-26 23:27

吳佩奇：外資逆勢加碼選擇權有玄機

2019-08-27 08:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top