美中釋善意美股反彈 台股開漲31.64點站回年線

2019-08-27 09:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



亞股今日強勁反彈，包括日股開盤走揚逾1%，韓股也有將近1%的漲幅；台股開盤上漲31.64點，以10,386.21點開出，指數隨即站回年線之上，並在股王大立光等權值股帶領下，躍過10,400點大關。報系資料照 分享 facebook 總統川普表示美中兩國將重返談判桌，並表示可能延遲關稅開徵，撫平短線市場情緒，道瓊指數昨日反彈269點，帶動亞股今日也強勁反彈，包括日股開盤走揚逾1%，韓股也有將近1%的漲幅；台股開盤上漲31.64點，以10,386.21點開出，指數隨即站回年線之上，並在股王大立光等權值股帶領下，躍過10,400點大關。

昨日美股開高走高，四大指數全面反彈。由於美國總統川普週一表示，美方目前處在和北京進行貿易談判的最佳位置，對於大陸進口商品關稅是否能延後提高關稅的問題，「任何事都有可能」；中國方面也表示，中方願意用冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級，有利於緩解短線上市場情緒。相關談話激勵四大指數全面走高，盤中漲幅雖一度收斂，不過在蘋果、NIKE 等激勵下，道瓊指數尾盤快速拉升收高。

終場道瓊工業指數上漲269.93點或1.05%，收在25898點；標普500指數上漲31.27點或1.09%，收在2878.38點；Nasdaq指數上漲101.96點或1.31%，收在7853.73點；費半指數上漲12.50點或0.86%，收在1458.88點。

觀察三大法人動向，昨日合計賣超台股162.6億元。其中外資賣超143.6億元，投信賣超5.2億元，自營商賣超13.1億元。資券變化方面，融資減0.12億元，融資餘額為1300億元，融券減4.83萬張，融券餘額為44.46萬張。外資台指期部位，多單減碼2529口，淨多單部位37624口。

統一投顧表示，美中貿易戰惡化，台股再次面臨年線保衛戰，且月線下彎壓力重重，整體偏空格局持續。此外，人民幣再次重貶，亞幣競貶再次促使資金外逃，外資已經連續賣超台股，考量川普行事風格難以捉摸，建議多看少做，維持謹慎保守，適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。