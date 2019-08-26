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這檔ETF抗跌 買氣指標強於元大高股息

2019-08-26 20:39經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今（26）天大跌，不過上周五（23日）才掛牌的首檔ESG ETF-「元大臺灣ESG永續ETF」（00850）繼掛牌繳出近萬張好成績，今天又領先翻紅，且盤中一度溢價2%，顯示有龐大買盤進場推升，終場該ETF衝出達1.1萬張的熱量。

元大臺灣ESG永續ETF也在今天展現領先元大台灣50和元大高股息的「高人氣」，後兩者盤中分別為折價和小幅溢價，溢價均相對ESG ETF來得低，不過交易量均超過萬張，尤其元大高股息終場達到1.5萬張大量，是該三檔台股ETF最佳；至於漲跌表現，元大台灣50跌1.67%，元大高股息跌0.52%。

元大臺灣ESG永續ETF連結「台灣永續指數」，是台股首檔訴求ESG的ETF，響應全球ESG大浪潮，在主管機關和投資市場期待下，該ETF成立時就有14億元，於23日掛牌時，更衝出近萬張熱量，今天持續吸「金」。

盤中資料顯示，元大臺灣ESG永續ETF不僅領先翻紅，還一度溢價達2%，凸顯買氣強大，尾盤漲幅又擴大到0.85%，遠擊敗台股跌1.7%。

法人表示，台灣永續指數的成分股績效普遍不俗，先前就曾獲政府基金作為代操標的，在「大咖」掛保證下，ETF上市有不錯關注度，今天券商買進的分點相當分散，應是不少散戶認同逢跌買進，可持續關注。

盤中資料顯示，元大臺灣ESG永續ETF溢價比其他台股ETF來得大。資料來源：元大...
盤中資料顯示，元大臺灣ESG永續ETF溢價比其他台股ETF來得大。資料來源：元大投信
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ETF元大高股息

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