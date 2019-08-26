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外資賣超143.71億 買超最愛這十檔

2019-08-26 17:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰急劇升溫衝擊，台股今（26）日開低走低，終場收10,354.57點，大跌183.54點，年線失守，統計三大法人合計賣超162.11億元，其中外資賣超143.71億元，統計已連續11賣；今日買超冠軍為富邦VIX，買超14萬784張，其次為緯創(3231)及元大S&P原油反1；賣超冠軍個股則是群創，賣超45,823張。

台股今日以10,453.4點開低，下跌84.71點，在蘋概三王齊跌，蘋概股走弱，盤面上以避險股表現較抗跌，指數開低走低，一度下探至10,340.15點，下跌197.96點，終場收10,354.57點，跌幅1.74%，成交量1,152.7億元。

統計三大法人合計賣超162.11億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超143.71億元，投信賣超5.24億元，自營商賣超（合計）13.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.12億元，自營商（避險）賣超9.02億元。

外資8月來賣超居多，已連續賣超11個交易日，今日賣超金額再度擴大，統計買超前十大個股依序是富邦VIX、緯創、元大S&P原油反1、嘉聯益、南茂、京元電、 臻鼎-KY、晶技、光群雷、富邦金。

賣超前十大個股則依序是群創、元大S&P原油正2、華邦電、台積電、元大滬深300正2、友達、中鋼、鴻海、欣興、中信金等；另外前十一至二十大則有兆豐金、新光金、開發金、仁寶、台泥、國泰金、元大台灣50、長榮、華通、旺宏等；分析賣超標的以權值股、金融股為主。

蘋概三王今日股價齊跌，外資今日賣超台積電15,448張，連續第2天賣超，股價再失守250元，以248.5元作收，下跌2.16%，單日市值縮水1,426.17億元。

鴻海也遭外資賣超10,061張，連續3天賣超，股價收在72元，下跌1.3元，單日市值減少180.2億元，市值再失守兆元，降至9,981.36億元；大立光遭外資賣超141張，連續第2天賣超，股價收在3,760元，下跌155元，單日市值縮水207.85億元。

外資元大

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