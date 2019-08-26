經濟解析／靜待利空落底 法人建議先做這件事

2019-08-26 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股上午受到美中貿易戰影響，開盤就下跌，指數一度重挫。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 美中貿易戰火突然大升溫，且目前看起來似乎還沒有緩解的餘地，從貿易戰開打以來，對景氣的影響也開始浮現，後續若關稅戰再進一步的惡化，恐怕會有更大的衝擊，台股今日難逃重挫命運，分析師大嘆，技術面敵不過美國總統川普的一句話，目前僅能靜待利空落底，建議先降低持股比重，謹慎保守操作為宜。

美中貿易戰原本釋出雙方將在9月協商，川普也曾表示，很快會與習近平通話，同時，原本3,000億美元陸輸美商品加徵關稅案，也有部分項目延後開徵；不料，上周卻出現變化，中國宣布針對750億美元的美國商品加徵5~10%關稅，美國也回擊宣布，10月1日起，原本2,500億美元的中國商品關稅將由25%提高至30%，另外，9月1日起3,000億美元的中國商品關稅由10%調高至15%；除了關稅戰之外，川普還要美國企業退出中國。

美中貿易戰似乎往壞的方向走，戰火急劇升溫，先衝擊美股重挫，台股今日也難逃重挫命運，指數開低走低，一口氣失守10,400點整數關卡及年線，終場收在10,354.57點作收，下跌183.54點；台新投顧副總黃文清表示，美中貿易戰目前看來似無緩解的餘地，目前只能靜待利空落底，先觀察貿易戰相關的負面訊息如何發展，另外外資買賣超、美股漲跌也都是重要的觀察指標。

他指出，美中貿易戰對景氣的影響已經開始浮現，在這個變數下，建議持股比應降低，另外，台股本波以來漲勢較強的電子股，則要留意獲利了結賣壓，他認為，資金有機會往非電子股族群、及避險題材股轉進。

華南投顧董事長儲祥生表示，美中雙方關稅戰茲事體大，後續發展對產業的影響大，現在雙方扯破臉的情況下，將對下半年的景氣造成影響，台股今日收下影線，是稍好一點的走勢，周一的美股才是重要關鍵，在變數尚未解除下，建議操作應偏保守，持股不能太多。

儲祥生指出，在不確定性多的情況下，加碼或換股都要謹慎，尤其是本波以來漲多股及投機股，在本益比偏高下更要謹慎，空手的投資人若想進場，可以8月營收表現好搭配題材來選擇，例如5G題材股加上營收表現佳者。

證券分析師黃漢成表示，美股上周五大跌衝擊台股今日的表現，建議不殺低，但仍需設好停損停利點，以台股的表現來看，在選舉的支撐下，大盤指數有守，買盤可能包括政府基金、投信等，但外資目前看來仍站在賣超，外資的動向將是重要的觀察指標。

黃漢成說，有好股票可以低接，逢低可以選擇趨勢股，包括5G等漲多壓回股，PCB(印刷電路板)搭上5G成長題材的公司，在壓回時可以考慮進場布局，蘋概股位居低檔者也是可布局標的。