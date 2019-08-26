親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

利空襲擊 台股跌逾150點回測年線

2019-08-26 12:09經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台股今（26）日受到國際利空侵襲、美中貿易戰劍拔弩張影響，台指期回測年線，台股開盤也大跳水84.71點，盤中權值股尚未再破底，且台股有低接買盤進入，後跌勢收斂，留下下影線。在操作上，法人建議，持保守態度，降低持股比重，仍看好5G等展望佳族群。

由於中國23日對美國750億美元商品及汽車調升關稅，加上，聯準會主席鮑威爾於全球央行年會演講，並未給出明確降息訊號，造成美股四大指數大跌超過2%，費半指數大跌超過4%。隨後美國馬上對中國反擊，調升全部5,500億美元中國商品關稅，及要求美企撤出中國。

美中貿易戰越演越烈，全球股市仍舊沉壓，亞洲主要股市一片綠油油，率先開市的日、韓兩股市領先走勢超過1.5%，另外，陸股上證、深証跌幅也皆超過1%，跌幅最重的在香港恆生股市，盤中跌點超過700點，不過在震央中心的陸、韓股市跌幅沒有再擴大之下，台股也隨之收斂。

觀察今日盤中蘋概三王的表現，台積電、大立光、鴻海跌幅超過1.5%，不過，從個股技術面來看，台積電仍守住季線、大立光、鴻海也守住前波低點。

除電子股承壓外，塑化股今日表現也壓力重重，不過盤面上逆勢抗跌股出現在面板族群，盤中彩晶、元太、誠美材等走揚，其餘個股表現。

華南投顧董事長儲祥生指出，若雙方互相傷害，拉高稅率成定局，對台灣下半年的經濟景氣一定會造成影響，電子產業壓力也會較重，因此目前首要觀察今晚的美股能否止跌、雙方能否坐下來談判。

在操作上，投資人不妨保守看待，靜待後續再進行布局，而下周將公布8月營收，投資人也可注意具基本面佳、本益比低的個股。

君安投顧副董事長賴建承分析指出，台股為少數亞洲上調經濟成長的國家，加上台商資金回流，台股動能並不匱乏，短線上的衝擊，只要8月初的低點不破，台股仍有機會。儘管歐美主要經濟區PMI數字跌破50，不過觀察美元並未轉強，若Fed降息將可支撐亞幣；VIX指數雖然大漲，在目前在18、19間，顯示並未到很恐慌的程度，台股可望呈現反覆打底。

台股上午受到美中貿易戰影響，開盤就下跌，指數一度重挫。記者鄭超文／攝影
台股上午受到美中貿易戰影響，開盤就下跌，指數一度重挫。記者鄭超文／攝影
分享

台股台積電個股

相關新聞

市場看DRAM年底前有望反彈 南亞科股價抗跌

2019-08-26 12:05

資金轉戰避險股 這3類概念股領漲

2019-08-26 12:08

避險心態 加密貨幣概念股抗跌

2019-08-26 11:37

貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43

台股早盤重挫近180點 回測年線

2019-08-26 09:48

台股開盤跌84.71點

2019-08-26 09:23

美中貿易戰全面升級 台股大跳水早盤重挫逾160點

2019-08-26 09:12

台股將面臨震撼教育 分析師：低接可考慮這些族群

2019-08-26 08:55

面板股三現象 醞釀反彈

2019-08-25 23:55

科技股警戒 權值股有壓

2019-08-25 23:52

法人鎖碼概念股／華通、南亞科 買盤簇擁

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股／聯電、聯發科 訂單加溫

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股／光寶科 動能強

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股／冠德、劍麟 業績題材靚

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股 抗震首選

2019-08-25 23:18

一周盤前解析／半導體、PCB可留意

2019-08-25 22:49

避險型ETF、貴金屬概念 聚光

2019-08-25 22:49

一低一高優質股 吸睛

2019-08-25 22:49

大選點火股 將成主流

2019-08-25 22:48

鄭文賢專欄／運動健身食品族群 逢低買進

2019-08-25 22:48

就市論勢／業績護身股 搶鏡

2019-08-25 22:46

台股力守10,500點 聚焦低本益比、高獲利族群

2019-08-25 17:31

顛覆刻板印象！債券ETF量能比台股還「優」

2019-08-25 15:10

產業熱區／資金向半導體、利基優勢族靠攏

2019-08-25 13:35

台股多情防落空 必守2關

2019-08-25 13:35

技術指標／台股再戰月線 量需放大

2019-08-25 13:35

貿易戰升溫 台股剉咧等

2019-08-25 13:35

道瓊拉警報 台股明開盤看這兩道關卡

2019-08-25 11:00

就市論勢／蘋概族群 題材加溫

2019-08-21 23:42

就市論勢／AI、無線耳機 吸睛

2019-08-20 23:34

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

顛覆刻板印象！債券ETF量能比台股還「優」

2019-08-25 15:10

法人鎖碼概念股 抗震首選

2019-08-25 23:18

面板股三現象 醞釀反彈

2019-08-25 23:55

台股力守10,500點 聚焦低本益比、高獲利族群

2019-08-25 17:31

一低一高優質股 吸睛

2019-08-25 22:49

美中貿易戰全面升級 台股大跳水早盤重挫逾160點

2019-08-26 09:12

台股將面臨震撼教育 分析師：低接可考慮這些族群

2019-08-26 08:55

貿易戰升溫 台股剉咧等

2019-08-25 13:35

正新帶頭 掀投資熱

2019-08-25 22:40

科技股警戒 權值股有壓

2019-08-25 23:52

5G材料需求增 CCL廠是大贏家

2019-08-25 22:39

超眾 今年EPS衝9元

2019-08-25 22:38

群翊、台光電 5G商機靚

2019-08-25 22:39

台股多情防落空 必守2關

2019-08-25 13:35

大選點火股 將成主流

2019-08-25 22:48

台股早盤重挫近180點 回測年線

2019-08-26 09:48

法人鎖碼概念股／聯電、聯發科 訂單加溫

2019-08-25 23:18

權證教戰／電子扮主流 盯護盤亮點

2019-08-25 13:35

中橡印度擴廠 加速度

2019-08-25 22:40

彩晶吸買盤 早盤股價開高大漲

2019-08-26 09:21

法人鎖碼概念股／光寶科 動能強

2019-08-25 23:18

產業熱區／資金向半導體、利基優勢族靠攏

2019-08-25 13:35

法人鎖碼概念股／華通、南亞科 買盤簇擁

2019-08-25 23:18

第一類接觸／華夏：最困難時間已過

2019-08-25 22:44

避險型ETF、貴金屬概念 聚光

2019-08-25 22:49

法人鎖碼概念股／冠德、劍麟 業績題材靚

2019-08-25 23:18

華夏總座林漢福 石化老先覺

2019-08-25 22:43

一周盤前解析／半導體、PCB可留意

2019-08-25 22:49

台股開盤跌84.71點

2019-08-26 09:23

8月26日重要財經行事曆

2019-08-26 07:43

中鋼 保守看Q4產銷

2019-08-25 22:40

京元電、聯發科 四檔靚

2019-08-25 22:52

興櫃十勇士 帶頭衝鋒

2019-08-25 22:42

和泰、中華車 推新車搶市

2019-08-25 22:40

中光電迎旺季 出貨喊衝

2019-08-25 22:47

貿易戰升溫衝擊 國巨除息路坎坷

2019-08-26 10:37

國巨除息交易 早盤翻紅緩步邁填息

2019-08-26 09:51

技術指標／台股再戰月線 量需放大

2019-08-25 13:35

全民權證／鈊象 兩檔有看頭

2019-08-25 22:52

貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top