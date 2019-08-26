利空襲擊 台股跌逾150點回測年線

2019-08-26 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（26）日受到國際利空侵襲、美中貿易戰劍拔弩張影響，台指期回測年線，台股開盤也大跳水84.71點，盤中權值股尚未再破底，且台股有低接買盤進入，後跌勢收斂，留下下影線。在操作上，法人建議，持保守態度，降低持股比重，仍看好5G等展望佳族群。

由於中國23日對美國750億美元商品及汽車調升關稅，加上，聯準會主席鮑威爾於全球央行年會演講，並未給出明確降息訊號，造成美股四大指數大跌超過2%，費半指數大跌超過4%。隨後美國馬上對中國反擊，調升全部5,500億美元中國商品關稅，及要求美企撤出中國。

美中貿易戰越演越烈，全球股市仍舊沉壓，亞洲主要股市一片綠油油，率先開市的日、韓兩股市領先走勢超過1.5%，另外，陸股上證、深証跌幅也皆超過1%，跌幅最重的在香港恆生股市，盤中跌點超過700點，不過在震央中心的陸、韓股市跌幅沒有再擴大之下，台股也隨之收斂。

觀察今日盤中蘋概三王的表現，台積電、大立光、鴻海跌幅超過1.5%，不過，從個股技術面來看，台積電仍守住季線、大立光、鴻海也守住前波低點。

除電子股承壓外，塑化股今日表現也壓力重重，不過盤面上逆勢抗跌股出現在面板族群，盤中彩晶、元太、誠美材等走揚，其餘個股表現。

華南投顧董事長儲祥生指出，若雙方互相傷害，拉高稅率成定局，對台灣下半年的經濟景氣一定會造成影響，電子產業壓力也會較重，因此目前首要觀察今晚的美股能否止跌、雙方能否坐下來談判。

在操作上，投資人不妨保守看待，靜待後續再進行布局，而下周將公布8月營收，投資人也可注意具基本面佳、本益比低的個股。