資金轉戰避險股 這3類概念股領漲

2019-08-26 12:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，雙方的關稅戰火再起，衝擊美股上周五重挫，台股今（26）日呈現大跌走勢，盤面上權值股面臨外資調節壓力，資金轉戰避險商品，黃金、比特幣、稀土概念股成為強勢指標，撼訊（6150）、佳龍、中釉等股逆勢上漲。

美股上周五重挫，台股今日早盤開低，以10,453.4點開出，下跌84.71點，在蘋概三王齊跌下，指數再向下探至10,340.15點，下跌197.96點，一度失守年線，盤面上以個股題材表現為主，資金轉往避險商品，包括比特幣概念股、黃金概念股及稀土概念股成為資金點火標的。

美中貿易戰雙方衝突再度升溫，互相祭出關稅報復，市場擔憂在美中雙方幾乎扯破臉的情況下，9月的協商恐怕很難，市場資金觀望美中貿易戰後續的發展；比特幣重返萬元關卡，搭上避險需求，吸引資金轉戰，今日盤面上由撼訊領漲，早盤以67.6元平盤開出後往上攻達71.1元，漲幅5.1%，盤中漲幅逾3%，同時帶動映泰、麗臺、青雲、技嘉等股上漲。

貿易戰升溫下，金價上漲，帶動佳龍股價走勢，早盤以21.6元開高，一度拉升至21.8元，漲幅8.45%，盤中漲幅逾5%，同時帶動金益鼎上漲；另外，稀土題材也發威，中釉以14元開高後拉升至14.2元，盤中漲幅4.58%。