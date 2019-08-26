親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

資金轉戰避險股 這3類概念股領漲

2019-08-26 12:08經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰升溫，雙方的關稅戰火再起，衝擊美股上周五重挫，台股今（26）日呈現大跌走勢，盤面上權值股面臨外資調節壓力，資金轉戰避險商品，黃金、比特幣、稀土概念股成為強勢指標，撼訊（6150）、佳龍、中釉等股逆勢上漲。

美股上周五重挫，台股今日早盤開低，以10,453.4點開出，下跌84.71點，在蘋概三王齊跌下，指數再向下探至10,340.15點，下跌197.96點，一度失守年線，盤面上以個股題材表現為主，資金轉往避險商品，包括比特幣概念股、黃金概念股及稀土概念股成為資金點火標的。

美中貿易戰雙方衝突再度升溫，互相祭出關稅報復，市場擔憂在美中雙方幾乎扯破臉的情況下，9月的協商恐怕很難，市場資金觀望美中貿易戰後續的發展；比特幣重返萬元關卡，搭上避險需求，吸引資金轉戰，今日盤面上由撼訊領漲，早盤以67.6元平盤開出後往上攻達71.1元，漲幅5.1%，盤中漲幅逾3%，同時帶動映泰、麗臺、青雲、技嘉等股上漲。

貿易戰升溫下，金價上漲，帶動佳龍股價走勢，早盤以21.6元開高，一度拉升至21.8元，漲幅8.45%，盤中漲幅逾5%，同時帶動金益鼎上漲；另外，稀土題材也發威，中釉以14元開高後拉升至14.2元，盤中漲幅4.58%。

貿易戰概念股

相關新聞

利空襲擊 台股跌逾150點回測年線

2019-08-26 12:09

市場看DRAM年底前有望反彈 南亞科股價抗跌

2019-08-26 12:05

避險心態 加密貨幣概念股抗跌

2019-08-26 11:37

貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43

台股早盤重挫近180點 回測年線

2019-08-26 09:48

台股開盤跌84.71點

2019-08-26 09:23

美中貿易戰全面升級 台股大跳水早盤重挫逾160點

2019-08-26 09:12

台股將面臨震撼教育 分析師：低接可考慮這些族群

2019-08-26 08:55

面板股三現象 醞釀反彈

2019-08-25 23:55

科技股警戒 權值股有壓

2019-08-25 23:52

法人鎖碼概念股／華通、南亞科 買盤簇擁

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股／聯電、聯發科 訂單加溫

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股／光寶科 動能強

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股／冠德、劍麟 業績題材靚

2019-08-25 23:18

法人鎖碼概念股 抗震首選

2019-08-25 23:18

一周盤前解析／半導體、PCB可留意

2019-08-25 22:49

避險型ETF、貴金屬概念 聚光

2019-08-25 22:49

一低一高優質股 吸睛

2019-08-25 22:49

大選點火股 將成主流

2019-08-25 22:48

鄭文賢專欄／運動健身食品族群 逢低買進

2019-08-25 22:48

就市論勢／業績護身股 搶鏡

2019-08-25 22:46

台股力守10,500點 聚焦低本益比、高獲利族群

2019-08-25 17:31

顛覆刻板印象！債券ETF量能比台股還「優」

2019-08-25 15:10

產業熱區／資金向半導體、利基優勢族靠攏

2019-08-25 13:35

台股多情防落空 必守2關

2019-08-25 13:35

技術指標／台股再戰月線 量需放大

2019-08-25 13:35

貿易戰升溫 台股剉咧等

2019-08-25 13:35

道瓊拉警報 台股明開盤看這兩道關卡

2019-08-25 11:00

就市論勢／蘋概族群 題材加溫

2019-08-21 23:42

就市論勢／AI、無線耳機 吸睛

2019-08-20 23:34

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

顛覆刻板印象！債券ETF量能比台股還「優」

2019-08-25 15:10

法人鎖碼概念股 抗震首選

2019-08-25 23:18

面板股三現象 醞釀反彈

2019-08-25 23:55

台股力守10,500點 聚焦低本益比、高獲利族群

2019-08-25 17:31

一低一高優質股 吸睛

2019-08-25 22:49

美中貿易戰全面升級 台股大跳水早盤重挫逾160點

2019-08-26 09:12

台股將面臨震撼教育 分析師：低接可考慮這些族群

2019-08-26 08:55

貿易戰升溫 台股剉咧等

2019-08-25 13:35

正新帶頭 掀投資熱

2019-08-25 22:40

科技股警戒 權值股有壓

2019-08-25 23:52

5G材料需求增 CCL廠是大贏家

2019-08-25 22:39

超眾 今年EPS衝9元

2019-08-25 22:38

群翊、台光電 5G商機靚

2019-08-25 22:39

台股多情防落空 必守2關

2019-08-25 13:35

大選點火股 將成主流

2019-08-25 22:48

台股早盤重挫近180點 回測年線

2019-08-26 09:48

法人鎖碼概念股／聯電、聯發科 訂單加溫

2019-08-25 23:18

權證教戰／電子扮主流 盯護盤亮點

2019-08-25 13:35

中橡印度擴廠 加速度

2019-08-25 22:40

彩晶吸買盤 早盤股價開高大漲

2019-08-26 09:21

法人鎖碼概念股／光寶科 動能強

2019-08-25 23:18

產業熱區／資金向半導體、利基優勢族靠攏

2019-08-25 13:35

法人鎖碼概念股／華通、南亞科 買盤簇擁

2019-08-25 23:18

第一類接觸／華夏：最困難時間已過

2019-08-25 22:44

避險型ETF、貴金屬概念 聚光

2019-08-25 22:49

法人鎖碼概念股／冠德、劍麟 業績題材靚

2019-08-25 23:18

華夏總座林漢福 石化老先覺

2019-08-25 22:43

一周盤前解析／半導體、PCB可留意

2019-08-25 22:49

台股開盤跌84.71點

2019-08-26 09:23

8月26日重要財經行事曆

2019-08-26 07:43

中鋼 保守看Q4產銷

2019-08-25 22:40

京元電、聯發科 四檔靚

2019-08-25 22:52

興櫃十勇士 帶頭衝鋒

2019-08-25 22:42

中光電迎旺季 出貨喊衝

2019-08-25 22:47

和泰、中華車 推新車搶市

2019-08-25 22:40

貿易戰升溫衝擊 國巨除息路坎坷

2019-08-26 10:37

國巨除息交易 早盤翻紅緩步邁填息

2019-08-26 09:51

技術指標／台股再戰月線 量需放大

2019-08-25 13:35

全民權證／鈊象 兩檔有看頭

2019-08-25 22:52

貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top