市場看DRAM年底前有望反彈 南亞科股價抗跌

2019-08-26 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體價格在先前一波急漲之後，近期呈現小幅回檔，不過，市場法人看好，DRAM後市看好在手機、資料中心及PC的需求加溫之下，10月至11月DRAM價格會再出現一波漲勢，今（26）日盤中台灣最大DRAM廠南亞科（2408）股價明顯抗跌，盤中股價一度回升至平盤表現。

去年記憶體價格由高峰反轉以來，DRAM由於全球主要大廠僅三、四家，產能擴充相對節制，價格也維持較穩健，因此，先前DARM價格出現一波約四成的價格漲勢，而NAND Flash價格雖然也出現反彈。

不過，到目前為止，現貨價格仍在廠商的成本區之下，因此，今日台股重挫，不過，DRAM股南亞科，股價一度回升到平盤價位71.5元，而旺宏及華邦電跌幅則在2~3%水準。

市場看好DRAM合約價9月不會再下跌，並有機會再出現一波上漲。主要由於，手機的出貨量成長空間雖有限，但容量增加，耶誕節等採購也將帶動手機的DRAM需求。

此外，美國、中國等較大的資料中心（DATA Center）廠商，對於DRAM都沒有拉貨動作，在庫存已降至低水位之後，預計快則10月，慢則11月，資料中心廠商會有一波較大的下單，屆時，再搭配傳統的PC旺季需求，預計10月至11月，DRAM的現貨價有機會再出現另一波價格漲勢，這也是激勵買盤今日趁低買進南亞科的原因。