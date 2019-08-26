避險心態 加密貨幣概念股抗跌

2019-08-26 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



台股重挫，市場避險心態下，資金轉往「加密貨幣概念股」，帶動今（26）日中小型板卡廠映泰（2399）、麗臺、撼訊股價上揚，表現逆勢抗跌。

貿易戰升溫，中美兩國互相祭出關稅手段反制，讓比特幣再度成為市場避險標的之一。據交易網站Coindesk數據，比特幣今早從1萬美元出頭，到今日午盤最高來到10,645.47美元，短線急漲近500美元。

台灣加密貨幣概念股受到激勵，帶動今日中小型板卡廠映泰、麗臺、撼訊等上揚，尤以撼訊漲勢最為凌厲，盤中上漲逾3%，惟一線大廠微星、技嘉盤中表現弱勢。

業界指出，近期比特幣在1萬美元上下震盪，由於市場對中美貿易戰反應有逐漸淡化跡象，儘管仍有避險心態，但以不會像之前一樣反應劇烈，有較為明顯價格波動。

從消息面來看，上次比特幣上漲主要動能-臉書推動的Libra，目前正面臨各國政府反彈，就連臉書大本營美國，也有越來越多的國會議員抨擊，讓Libra陷入進退兩難局面。

板卡業者表示，比特幣雖然具有加密貨幣龍頭象徵，但以顯卡產業來看，真正價格上揚，對「挖礦」設備有需求的仍是以太幣為首的其他加密貨幣，但近期已太幣等價格仍處於弱勢，對顯卡產業幫助不大。

從上一波加密貨幣概念股多方領頭羊撼訊財報就可知一二。先前公布自結今年6月稅後淨損928萬元，較去年同期稅後純益1,001萬元由盈轉虧，單月每股淨損0.28元，不如去年同期的每股純益0.33元。

撼訊今年以來已把營運重心從機會財的加密貨幣商機，重回到電競市場。看好超微（AMD）推出7奈米製程的RX 5700系列顯卡，撼訊第3季將以自有品牌進軍中國大陸市場，擴大中國電競顯卡市占。