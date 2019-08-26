貿易戰衝擊台股！黃金ETF大漲6% 富邦VIX量能衝破30萬

2019-08-26 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美國總統川普宣布將針對5,500億美元中國商品提高5%關稅，並下令美國企業退出中國，引發上周五美股下跌，台股今日開盤重挫逾百點，避險情緒帶動下，防禦型的富邦VIX（00677U）、黃金、日圓、美債、反向型ETF，明顯量增價漲。

繼中國祭出關稅反制措施後，川普隨後也宣布，原定9月1日起針對3,000億美元中國貨商品課徵10%關稅，調升至15%，10月1日向2,500億中國商品課徵的25%關稅，則調升至30%。

國際金價飆升至每盎司1544美元，創六年來新高。追蹤ETF與黃金具有連動關係者，包括元大S&P黃金、元大S&P黃金正2、元大道瓊白銀，其中，元大S&P黃金正2今日大漲6%，且自5月份貿易戰升溫以來，該ETF亦漲幅達到35％，主要除了貿易戰升溫外，聯準會降息政策也讓元大S&P黃金正2獲得額外紅利。

投信業者表示，中美貿易戰升級，避險情緒升溫，國際金價可望獲得支撐，但聯準會主席鮑爾在全球央行年會的談話，聯準會降息的速度以及幅度不明，也不宜過度看多黃金。

另外，上周內外資看好台股底部訊號浮現，紛紛減持富邦VIX、元大台灣50反1 ETF，但從量能來看，兩者日均量大幅超越昨日總量，尤其是富邦VIX早盤日均量突破30萬張，為前一交易日總量的五倍以上，預計台股近期盤勢動盪，防禦型的ETF將再次受到買盤推升。

投信法人則建議，投資人應做好資金風險控管及設立停利停損點，若遇非基本面利空使行情急跌，可逢低分批布局風險性資產標的，或者透過反向ETF，以及美債、黃金，以及VIX等具避險特性ETF控制下檔風險。