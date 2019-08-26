美中貿易戰全面升級 台股大跳水早盤重挫逾160點

2019-08-26 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（26）日受到美中貿易戰劍拔弩張影響，開盤下跌84.71點，開在10,453.40點，回測年線，隨後跌勢擴大，指數一度重挫逾160點；盤面上由權值股領跌，蘋概三王台積電（2330）、大立光、鴻海跌幅超過1.9%%，面板股表現較強勢。

中國大陸23日對美國750億美元商品及汽車調升關稅，加上聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會演講並未給出明確降息訊號，造成美股四大指數大跌超過2%，費半指數大跌超過4%。隨後美國馬上對中國反擊，調升全部5,500億美元中國商品關稅，及要求美企撤出中國。

美中貿易戰越演越烈，全球股市仍舊沉壓，率先開市的日、韓兩股市，也分別重挫，盤中跌幅皆在1.5%；而台指期也同步回測年線。

法人建議，台股面臨強烈賣壓，且8月以來，外資僅有1天買超，卻賣超16天，加上MSCI將於27日調降台股權重，整體外資心態偏空；考量目前指數仍受制月線反壓，上檔套牢賣壓沉重，故仍維持謹慎保守建議，空手投資人可等待市場情緒穩定再行布局；手上有持股的投資人建議逢高適度減碼。