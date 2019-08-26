台股將面臨震撼教義 分析師：低接可考慮這些族群

2019-08-26 08:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美中貿易戰升級，美股周五暴跌逾623點，加上聯準會未如預期在央行年會上釋出明顯降息訊號，導致市場氛圍轉空，分析師指出，台股今日開盤可能做出立即性反應，操作宜保守，並將部分資金轉進黃金、美債等避險商品。

大型法人機構表示，美中貿易戰升級，川普總統在今年6月1日、9月1日及12月15日三度加徵大陸商品的進口關稅，顯示雙方的協商並不順利，再加上中國反擊川普的加稅舉動中，原產於美國的汽車將恢復加徵最少25%的關稅。

其次，美國生產的原油首度納入反制範圍，下半年美國成為全球原油第一大出口國的紅利將縮水；而北京也暫停購買美國農產品。雖然中國的加稅金額不如美國，但是汽車、原油、農產品都是目前川普總統極力促銷的重點產品。

觀察這次美、中雙方劍拔弩張的情況推估，美中貿易戰惡化的情勢似乎不易在短期內有所轉圜，聯準會9月、10月降息機率大增，全球股市將受到衝擊，投資人除了降低持股外，也可將部分資金轉入黃金、美債、日圓ETF等避險商品。

在貿易戰升溫之際，川普總統是否改變主意，重啟談判值得留意，此外貿易戰受惠的IC設計族群、去美國化個股、提前拉貨的5G概念股及具有轉機的成長股都是台股震盪時，逢低可追蹤的投資標的。