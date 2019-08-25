台股力守10,500點 聚焦低本益比、高獲利族群

2019-08-25 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股周線由黑翻紅、指數力守10,500點關卡；法人表示，指數短線持續震盪，大盤進入整理期，投資人宜擇優布局，選股策略將是致勝關鍵，建議聚焦「低本益、高獲利」族群，可望躍居盤面主流。

台股上周五（23日）盤面表現平平、指數狹幅震盪，市場觀望氣氛濃厚，八大類股漲跌互見，傳產族群的橡膠、觀光等類股較為疲軟，科技族群的半導體、通信、電子類股略向上狹幅整理，終場加權指數周線上漲約1.1%，以10,538點作收。

富蘭克林華美投信表示，現階段市場觀望氣氛濃厚，大盤處於整理格局，所幸傳統第3季旺季效應仍有餘溫，電子股面板雙雄反彈，記憶體、散熱等族群表現抗跌，且成交量仍維持千億元水準，多頭力守10,500點以上的局面。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，近日聯準會官員對9月降息看法互異，造成美股道瓊指數回檔，台股上周五早盤連袂受到壓抑，加上全球市場政經議題的不確定性，包括美中貿易談判、川普的政策態度搖擺、香港政治議題等事件，提高金融市場的避險情緒。

不過，全球科技業的經濟數據不變，加上在降息循環調整階段，風險性資產多半有延後反彈的機會，長線上來看，只要產業景氣面成長尚未趨緩，台股大盤仍有機會上攻。

台新投顧副總黃文清表示，在大盤指數震盪整理下，短線將是個股表現為主，選股宜以長線保護短線為原則，具高股息及ROE（股東權益報酬率）優勢的個股相對看好。

操作上，建議投資人聚焦「低本益、高獲利」族群，由於這些個股普偏具長期競爭力、展望正向與產業能見度高，相對較有表現機會。

例如嘉澤、中租-KY、智易、台表科、三陽工業、宏全、寶成、上海商銀、瀚宇博、達方、堤維西等，目前本益比均低於15 倍、上半年每股稅後純益（EPS）超過1元，且近五個交易日股價強勢抗震。

黃文清強調，現階段在台股盤勢多空震盪之際，投資人可以趁著指數整理的同時，布局「低本益、高獲利」的優質股，等待個股波段反彈啟動。

投資策略上，現階段建議應選擇低基期族群，或者採取高出低接的策略，由於法說會與營運展望相繼出爐後，有機會促使股價上漲，建議逢低留意獲利佳、具新產品利基題材之族群。