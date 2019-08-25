道瓊拉警報 台股明開盤看這兩道關卡

2019-08-25 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美中貿易戰延燒不止，美股拉警報。(美聯社) 分享 facebook 上周五美股開盤之後，反應美中貿易戰全面升級，中國對美國祭出新關稅後，川普下令美企撤出中國，美債殖利率曲線倒掛再現，恐慌指數 VIX 飆漲逾 19%，加上聯準會主席鮑爾於全球央行年會發表演說，承諾維持經濟擴張，但並未承諾降息，市場看法轉向悲觀，道瓊以重挫623點作收，台股明日開盤勢必將反映此利空消息。

分析師表示，以技術面來看，台股目前仍然維持在一個多方的格局裡面，均線雖然沒有做到多頭排列，但季線也已經明顯走平。目前是沿著月線持續上攻，也合乎多頭反彈上攻的節奏，可惜的是美股的重挫可能讓台股好不容易整理過的均線重新繼續下彎，空方力道加重。以線型來看，8月15日低點10,288點是多方第一道多方防守關卡，8月6日低點10,180點則是第二道多方防守關卡，最好在第一道關卡就可以力擋空方攻擊，不至於讓空方力量又破壞台股多方整理格局。

從籌碼面來看，根據證交所統計，外資上周賣超雖然逾130億元，但相較於8月以來賣超幅度收斂；若從期貨籌碼面來看，外資台指期多方部位40,154口，整體水位仍是偏多，但近幾個月維持的期貨多單水位都不高，且買進買權水位維持在40,593口，但買進賣權則增加至19,461口，空方力道有增強跡象。分析師表示，外資在建立多單的情況之下，仍持續布局避險的部位，由此可見，在國際上還是充滿了不確定的利空因子，尤其中美貿易戰持續升溫，讓外資保守因應。

分析師表示，本周觀盤重點要看前波低點附近要先能先抵擋空方下殺攻勢，盤勢才有望繼續回升，但近日國際局勢利空消息不斷，盤面震盪勢必加大，整體來看操作宜保守。