開學概念股吸睛

2019-08-24 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



時序來到8月下旬，9月開始各級學校陸續開學，台股盤面相關開學需求概念族群股價表現成為市場觀注的焦點；法人表示，返校需求有望帶動一波學生相關產業的旺季，看好的個股包括宏碁（2353）、華碩（2357）及全國電（6281），傳產有儒鴻（1476）、聚陽（1477）、豐泰（9910）等。

開學季節到來，根據過去的經驗，3C業者也會配合開學季推出各種優惠活動搶攻開學商機，可望帶動3C買氣，熱賣的產品包括手機、平板電腦、筆電與桌機等相關的電子產品；除了這些長盛不衰的返校商品外，生活相關的物品如電器、服飾、運動鞋等也有一定的汱舊換新需求，相關的品牌商與通路也將一併受惠。

台新投顧副總黃文清說，現在學校課程撰寫報告的比重明顯上升，需要電腦完成作業，也因此電腦及筆記型電腦也成最大宗的返校需求項目，預期今年也不例外。開學會拉動相關運鞋、製服及新衣服的需求，這個部分也會拉動相關個股的業績。

另外，黃文清也進一步表示，美國網球賽（US Open）將於8月底至9月初舉行，為第三季末最大的國際賽事，10月初NBA開打與10月下旬MLB世界大賽，這些大型賽事吸引全球目光，亦將激勵服飾與運動鞋的銷售，2020年東京奧運更是長線利多題材，運動相關供應鏈多頭格局不變。電器等生活必須品亦是開學後添購的重點，寶雅、全國電、網家、富邦媒等通路亦有受惠空間。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股仍會受到國際貿易情勢而起伏，不過，拉長來看，面對貿易戰轉為長期抗戰，有題材的個股還是會相對受到資金青睞，台股接下來受到美中貿易衝擊的力道將逐漸淡化。 由於資金行情仍然在，且台灣經濟基本面仍正向，加上市場預期美國聯準會Fed 9月仍有機會再次降息，接下來料對市場仍將有一定支撐力道，可等待期間內修正出現時再行伺機加碼。