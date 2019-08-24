親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

遭陸拘留15天 鄭文傑獲釋返回香港

開學概念股吸睛

2019-08-24 10:12經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

時序來到8月下旬，9月開始各級學校陸續開學，台股盤面相關開學需求概念族群股價表現成為市場觀注的焦點；法人表示，返校需求有望帶動一波學生相關產業的旺季，看好的個股包括宏碁（2353）、華碩（2357）及全國電（6281），傳產有儒鴻（1476）、聚陽（1477）、豐泰（9910）等。

開學季節到來，根據過去的經驗，3C業者也會配合開學季推出各種優惠活動搶攻開學商機，可望帶動3C買氣，熱賣的產品包括手機、平板電腦、筆電與桌機等相關的電子產品；除了這些長盛不衰的返校商品外，生活相關的物品如電器、服飾、運動鞋等也有一定的汱舊換新需求，相關的品牌商與通路也將一併受惠。

台新投顧副總黃文清說，現在學校課程撰寫報告的比重明顯上升，需要電腦完成作業，也因此電腦及筆記型電腦也成最大宗的返校需求項目，預期今年也不例外。開學會拉動相關運鞋、製服及新衣服的需求，這個部分也會拉動相關個股的業績。

另外，黃文清也進一步表示，美國網球賽（US Open）將於8月底至9月初舉行，為第三季末最大的國際賽事，10月初NBA開打與10月下旬MLB世界大賽，這些大型賽事吸引全球目光，亦將激勵服飾與運動鞋的銷售，2020年東京奧運更是長線利多題材，運動相關供應鏈多頭格局不變。電器等生活必須品亦是開學後添購的重點，寶雅、全國電、網家、富邦媒等通路亦有受惠空間。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股仍會受到國際貿易情勢而起伏，不過，拉長來看，面對貿易戰轉為長期抗戰，有題材的個股還是會相對受到資金青睞，台股接下來受到美中貿易衝擊的力道將逐漸淡化。 由於資金行情仍然在，且台灣經濟基本面仍正向，加上市場預期美國聯準會Fed 9月仍有機會再次降息，接下來料對市場仍將有一定支撐力道，可等待期間內修正出現時再行伺機加碼。

台股個股

相關新聞

富邦壽 Q2加碼台股251億

2019-08-24 02:48

電源供應器股 法人卡位

2019-08-24 00:20

三檔ETN逆勢創佳績 繳出正報酬

2019-08-24 00:20

15檔主力拉抬 帶量衝

2019-08-24 00:20

集團股作帳 衝關指標

2019-08-23 23:46

散戶指標創新高 央行：台股資金動能強勁

2019-08-23 23:44

股海指南針／生醫航太運動族群 聚光

2019-08-24 02:46

券商搶市新招 攻財管、複委託

2019-08-24 00:20

申請上櫃 留意明年新規

2019-08-24 00:20

就市論勢／5G、電動車、內需股 有撐

2019-08-23 23:35

散戶瘋買股 7月證券劃撥帳戶創新高、月增千億

2019-08-23 17:12

富邦金總座韓蔚廷：今年不需辦理現金增資

2019-08-23 15:56

三大法人買超台股19.11億元

2019-08-23 15:08

選股新顯學 ／因子選股 克服人性的干擾

2019-08-23 14:39

陸A50指數 10日拉7紅 周線連2跳

2019-08-23 14:39

汽車零組件 股價踩油門

2019-08-23 14:39

台表科漲停 PCB股買氣旺

2019-08-23 14:39

台股伺機挑戰月線

2019-08-23 14:39

台股尾盤翻紅 終場小漲8點收10,538

2019-08-23 13:52

台股多空拉鋸 盤中震盪小跌

2019-08-23 11:35

工業電腦明日之星 物聯網推手概念股誰最靚？

2019-08-23 10:58

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:56

美股小幅收漲 台股開盤走跌回測5日線

2019-08-23 09:44

那斯達克指數跌 法人：台股續震盪

2019-08-23 08:27

就市論勢／蘋概族群 題材加溫

2019-08-21 23:42

就市論勢／AI、無線耳機 吸睛

2019-08-20 23:34

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

散戶瘋買股 7月證券劃撥帳戶創新高、月增千億

2019-08-23 17:12

鴻海今發股息554億 郭台銘領53億

2019-08-23 14:39

燦星旅台北5家門市暫停業 轉型陣痛股價重挫

2019-08-23 11:30

台表科漲停 PCB股買氣旺

2019-08-23 14:39

15檔主力拉抬 帶量衝

2019-08-24 00:20

資金動能足…散戶2兆銀彈 隨時進股市

2019-08-23 23:49

富邦金總座韓蔚廷：今年不需辦理現金增資

2019-08-23 15:56

鮑爾全球央行年會演說 台指期、美股期豎耳朵

2019-08-23 14:39

三大法人買超台股19.11億元

2019-08-23 15:08

台股尾盤翻紅 終場小漲8點收10,538

2019-08-23 13:52

汽車零組件 股價踩油門

2019-08-23 14:39

電源供應器股 法人卡位

2019-08-24 00:20

攜樂天搶攻高階奶粉 立萬利亮燈漲停、威剛同慶

2019-08-23 11:27

選股新顯學 ／因子選股 克服人性的干擾

2019-08-23 14:39

集團股作帳 衝關指標

2019-08-23 23:46

由田股價連六漲 重回80元大關

2019-08-23 11:18

非美系供應商在陸看俏 聯詠、矽創營運將增溫

2019-08-24 00:20

布局網銀 關貿填息5成

2019-08-23 14:39

三星供應鏈 題材熱炒

2019-08-23 23:29

漢磊、茂矽 卡位車用市場

2019-08-23 23:34

股海指南針／生醫航太運動族群 聚光

2019-08-24 02:46

台股多空拉鋸 盤中震盪小跌

2019-08-23 11:35

TPK-KY帶量走升 早盤股價一度大漲1.22％

2019-08-23 11:29

福懋滿手單 本業穩健

2019-08-23 23:30

三檔ETN逆勢創佳績 繳出正報酬

2019-08-24 00:20

華為將推新機拚場 概念股旺季有看頭

2019-08-23 23:30

秀Micro/Mini LED相關技術 誠美材跨足面板材料

2019-08-23 23:30

與國泰金不同 富邦金總座：第3季持續加碼台股

2019-08-23 15:55

元太攜友達 搶穿戴商機

2019-08-23 23:34

旺宏、南亞科 押價內外15%

2019-08-23 22:58

美時 專注抗癌藥研發

2019-08-23 23:34

遊戲傳捷報 傳奇漲逾6％

2019-08-23 14:39

大立光、國巨 挑逾三個月

2019-08-23 22:58

群創 發表最窄框摺疊機

2019-08-23 23:30

全民權證／鴻海 布局長天期

2019-08-23 22:58

中鋼第4季盤價開出平高盤 僅調漲這兩項產品

2019-08-23 15:08

申請上櫃 留意明年新規

2019-08-24 00:20

陸A50指數 10日拉7紅 周線連2跳

2019-08-23 14:39

信驊 下半年動能爆發

2019-08-23 23:34

億光LED 打入歐美車廠

2019-08-23 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top