聯邦銀延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

2019-08-23 18:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



證交所表示，聯邦銀（2838）8月21日董事會決議108年上半年度不分派股利，經查違反規定延遲申報，處以新台幣3萬元違約金，並函知聯邦銀依規定辦理。

證交所指出，聯邦銀21日決議股利政策一案，符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第14款之情事，但公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，違反前揭處理程序相關規定，故依法處以違約金。