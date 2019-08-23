散戶瘋買股 7月證券劃撥帳戶創新高、月增千億

2019-08-23 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（23）日公布7月金融情況。其中，散戶投資信心指標—證券劃撥存款餘額單月暴增1,097億元，至1兆9,528億元，創下歷史新高紀錄，顯示散戶大軍集結最前線，隨時準備投入股市。

央行資料顯示，7月與股市有關的數據全都欣欣向榮，其中，月平均股價指數連兩月上漲，至10,846點，日平均成交值月增124億元，至1,072億元，股市融資餘額1,778億元，這三項數據均創下三個月高點。

央行官員指出，證券劃撥存款增加的另一主因為現金股利入帳，通常該帳戶在7、8、9月，也就是現金股利發放旺季時，金額會比較高。

不過，7月股價指數上升，顯示當時股市氣氛偏向多頭，散戶摩拳擦掌，伺機進駐的意味非常濃厚。

相較於國內散戶，外資7月則是賣股匯出，根據統計，外資7月在集中市場賣超127億元，單月淨匯出33.96億美元（約新台幣1,056億元），不過，在台停留資金的外人新台幣帳戶餘額不增反減，7月增加130億元，至2,060億元，為10個月高點。

央行官員解釋，外資7月賣股後，確實匯出不少資金，但有些資金仍停留在帳上，加上領到不少現金股利，因此7月外人新台幣帳戶餘額不減反增。

8月以來，外資賣超台股超過千億元，官員認為，外資會在全球進行資金調度，不過台灣基本面佳，台股殖利率水準也很不錯，且國內資金非常充裕，股市資金動能絕對不成問題。