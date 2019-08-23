富邦金總座韓蔚廷：今年不需辦理現金增資

2019-08-23 15:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦金控總經理韓蔚廷 富邦金／提供 分享 facebook 富邦金今（23）日下午行第2季法人說明會，法人關心增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽第2 季底止的資本適足率為288%，而銀行雖然入選系統性銀行，但韓蔚廷表示，估算今年至後年之前的資本都已經達標，因此他很明確表達「今年目前沒有現金增資的計畫」。

此外法人也關心台商回流貢獻度，北富銀總經理程耀輝表示，受惠台商資金回流，預估對於銀行的財富管理市場貢獻來自於25%的金融投資與5%的自由運用，以財政部預估可帶來1000~2700億元之間商機看，北富銀將努力爭取至300~600億元流入，可貢獻財富管理手續費約3~8億元左右。

台北富邦銀行入選系統性重要銀行，金管會要求需額外提列2%法定緩衝資本及2%內部管理資本，合計4%，2023年之前法定資本適足率需逐年提高1%。市場關注未來是否有增資計畫？不過北富銀今日法說會上表示，目前各級資本適足率都已大於2021年法定及內控標準。包括第一類資本適足率為10.4%，高於法定標準的7%，此外二、三類上半年資本適足率亦有11% 與13.1% ，同樣高於法定標準的8.5%與10.5%。

惟北富銀強調，仍將持續厚植資本水準，希望在主管機關規定四年緩衝期之內，儘速達成對系統性銀行之要求。 未來資本規畫依三步驟調整，包括一、積極準備AIRB法（內部評級法）之申請及新版的標準法下房貸LTV法計算風險性資產；二是維持股東權益報酬率ROE下能提高資產運用效率，並提升低資本耗用的手續費業務比，另外第三是兼顧盈餘配發與北富銀資本累積進行安排。

北富銀上半年稅後純益110.65億元，年成長7.5%。全行放款成長5.1%，其中房貸及消金放款占比持續提升，財管及聯貸手續費收益雙位數成長，帶動整體北富銀手續費淨收益較去年同期成長14.3%。外幣放款加計外幣債券投資，外幣資金運用率達72.8%。企業授信放款受海外分行帶動，年成長6.3%，外幣資產擴大與負債結構調整下，帶動淨利差NIM及存放利差分別達1.1%與1.4%，皆比去年同期提高。海外分行獲利年成長22%，占全行稅前獲利達到17%。

轉投資富邦華一銀行稅後淨利年成長逾八成，存貸款餘額皆創下歷史新高，年成長逾44%及23%，帶動資產規模成長29%，上半年獲利主要來自利息收益穩定成長及金融商品收益增加，此外淨利差NIM年增2個百分點，受惠貸款利率與零售線上貸款業務拓展。