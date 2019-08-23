親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

富邦金總座韓蔚廷：今年不需辦理現金增資

2019-08-23 15:56經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富邦金控總經理韓蔚廷 富邦金／提供
富邦金控總經理韓蔚廷 富邦金／提供
分享
富邦金今（23）日下午行第2季法人說明會，法人關心增資計畫，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦人壽第2 季底止的資本適足率為288%，而銀行雖然入選系統性銀行，但韓蔚廷表示，估算今年至後年之前的資本都已經達標，因此他很明確表達「今年目前沒有現金增資的計畫」。

此外法人也關心台商回流貢獻度，北富銀總經理程耀輝表示，受惠台商資金回流，預估對於銀行的財富管理市場貢獻來自於25%的金融投資與5%的自由運用，以財政部預估可帶來1000~2700億元之間商機看，北富銀將努力爭取至300~600億元流入，可貢獻財富管理手續費約3~8億元左右。

台北富邦銀行入選系統性重要銀行，金管會要求需額外提列2%法定緩衝資本及2%內部管理資本，合計4%，2023年之前法定資本適足率需逐年提高1%。市場關注未來是否有增資計畫？不過北富銀今日法說會上表示，目前各級資本適足率都已大於2021年法定及內控標準。包括第一類資本適足率為10.4%，高於法定標準的7%，此外二、三類上半年資本適足率亦有11% 與13.1% ，同樣高於法定標準的8.5%與10.5%。

惟北富銀強調，仍將持續厚植資本水準，希望在主管機關規定四年緩衝期之內，儘速達成對系統性銀行之要求。 未來資本規畫依三步驟調整，包括一、積極準備AIRB法（內部評級法）之申請及新版的標準法下房貸LTV法計算風險性資產；二是維持股東權益報酬率ROE下能提高資產運用效率，並提升低資本耗用的手續費業務比，另外第三是兼顧盈餘配發與北富銀資本累積進行安排。

北富銀上半年稅後純益110.65億元，年成長7.5%。全行放款成長5.1%，其中房貸及消金放款占比持續提升，財管及聯貸手續費收益雙位數成長，帶動整體北富銀手續費淨收益較去年同期成長14.3%。外幣放款加計外幣債券投資，外幣資金運用率達72.8%。企業授信放款受海外分行帶動，年成長6.3%，外幣資產擴大與負債結構調整下，帶動淨利差NIM及存放利差分別達1.1%與1.4%，皆比去年同期提高。海外分行獲利年成長22%，占全行稅前獲利達到17%。

轉投資富邦華一銀行稅後淨利年成長逾八成，存貸款餘額皆創下歷史新高，年成長逾44%及23%，帶動資產規模成長29%，上半年獲利主要來自利息收益穩定成長及金融商品收益增加，此外淨利差NIM年增2個百分點，受惠貸款利率與零售線上貸款業務拓展。

富邦金控北富銀

相關新聞

台股尾盤翻紅 終場小漲8點收10,538

2019-08-23 13:52

國壽Q2減碼台股320億

2019-08-23 01:41

選股新顯學 ／因子選股 克服人性的干擾

2019-08-23 14:39

陸A50指數 10日拉7紅 周線連2跳

2019-08-23 14:39

汽車零組件 股價踩油門

2019-08-23 14:39

台表科漲停 PCB股買氣旺

2019-08-23 14:39

台股伺機挑戰月線

2019-08-23 14:39

台股多空拉鋸 盤中震盪小跌

2019-08-23 11:35

工業電腦明日之星 物聯網推手概念股誰最靚？

2019-08-23 10:58

鴻家軍的總統夢 兄弟登山 股價各奔前程！

2019-08-23 10:56

美股小幅收漲 台股開盤走跌回測5日線

2019-08-23 09:44

那斯達克指數跌 法人：台股續震盪

2019-08-23 08:27

元大臺灣ESG永續ETF 掛牌

2019-08-23 01:41

汽車工業八強 將秀業績

2019-08-23 01:41

藍牙耳機股 法人力捧

2019-08-23 01:41

「底部」已浮現 大摩上調台股指數

2019-08-23 00:00

就市論勢／電子權值股 撐盤要角

2019-08-22 23:43

綠悅併購下市案 金管會盯

2019-08-22 23:36

綠悅-KY合併下市 小股東質疑正當性

2019-08-22 23:29

鴻海放股息530億元 台股多頭活水依舊

2019-08-22 23:06

豬瘟襲陸雞價飛 A股民和上半年淨利狂飆140倍

2019-08-22 18:33

台股開高震盪僅小漲3.98點 三大法人賣超16.15億元

2019-08-22 15:17

高價IC族群 獲買盤關愛

2019-08-22 14:30

追價無力 台股只演半場好戲

2019-08-22 14:30

華通領銜 PCB股走勢火力全開

2019-08-22 14:30

謝金河：把選好股擺中間

2019-08-22 14:14

美股道瓊勁揚240點 台股小漲3點收10,529

2019-08-22 14:00

泰碩、雍智、世芯亮漲停紅燈 領軍這些公司攀今年高點

2019-08-22 12:39

Q3旺季拚反攻看誰？ 台股三主流開始擴散輪動

2019-08-22 12:16

蔡鎮村：台股尚未回到低風險區 投資人低買為原則

2019-08-22 11:19

就市論勢／蘋概族群 題材加溫

2019-08-21 23:42

就市論勢／AI、無線耳機 吸睛

2019-08-20 23:34

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

鴻海放股息530億元 台股多頭活水依舊

2019-08-22 23:06

國壽Q2減碼台股320億

2019-08-23 01:41

藍牙耳機股 法人力捧

2019-08-23 01:41

元大臺灣ESG永續ETF 掛牌

2019-08-23 01:41

國壽減碼台股逾300億元 李長庚：填息難先賺利得

2019-08-22 18:50

聯發科新晶片 明年Q1大出貨

2019-08-23 00:02

「底部」已浮現 大摩上調台股指數

2019-08-23 00:00

燦星旅台北5家門市暫停業 轉型陣痛股價重挫

2019-08-23 11:30

蘋果近期硬體升級 蘋概將受惠

2019-08-22 23:58

TPK將秀奈米銀技術

2019-08-22 23:37

大摩：台商回流買股 上看5,340億元

2019-08-22 20:46

汽車工業八強 將秀業績

2019-08-23 01:41

GIS搶單 鎖定三主軸

2019-08-22 23:37

昇陽半內部人賣股近百張 朋程持股大減35.8％

2019-08-23 10:41

廣明 機器人出貨拚倍增

2019-08-22 23:43

上緯奪風機龍頭大單

2019-08-22 23:37

英特爾推新CPU效應 雙A、微星迎NB換機潮

2019-08-22 23:37

那斯達克指數跌 法人：台股續震盪

2019-08-23 08:27

豬瘟襲陸雞價飛 A股民和上半年淨利狂飆140倍

2019-08-22 18:33

隆達發表Mini LED產品

2019-08-22 23:37

最牛一輪／欣興利多 台新91按讚

2019-08-22 23:20

亞獅康、雍智 改預收款券

2019-08-23 01:41

楠梓電完成現金減資 每股淨值增至36.48元

2019-08-22 17:14

同欣電：Q4營運攀高峰

2019-08-22 23:37

全民權證／華通 挑逾三個月

2019-08-22 23:20

綠悅-KY合併下市 小股東質疑正當性

2019-08-22 23:29

三大法人買超台股19.11億元

2019-08-23 15:08

不銹鋼看漲 唐榮、允強樂

2019-08-22 23:43

權證／義隆、神盾 四檔聚光

2019-08-22 23:20

統一超強打輕食 業績飆

2019-08-22 23:37

台股尾盤翻紅 終場小漲8點收10,538

2019-08-23 13:52

PVC漲價 台塑、華夏進補

2019-08-22 23:37

鼎炫7月每股賺0.94元

2019-08-22 23:37

綠悅併購下市案 金管會盯

2019-08-22 23:36

攜樂天搶攻高階奶粉 立萬利亮燈漲停、威剛同慶

2019-08-23 11:27

茂林Q3營收 估增兩位數

2019-08-22 23:37

台表科漲停 PCB股買氣旺

2019-08-23 14:39

所羅門AI+3D視覺 大廠導入

2019-08-22 23:37

威剛搶大中華奶粉商機

2019-08-22 23:43

期貨夜盤閃崩 期交所釋疑

2019-08-23 01:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top