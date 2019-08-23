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與國泰金不同 富邦金總座：第3季持續加碼台股

2019-08-23 15:55經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富邦金23日下午舉行法人說明會，其中第2季針對國內股債同步增加，投資台股方面，繼第1季加碼台股251億元後，第2季再度加碼逾251億元，等於今年來已加碼台股逾500億元，總部位為3,702億元。富邦金總經理韓蔚廷下午表示，第2季加碼一些高股息與績優股票，第3季仍將維持加碼國內股票的策略不變。

富邦人壽今年來連二季都加碼台股逾250億元，韓蔚廷說，股市有很多的變數，老實說很難預測一定好或不好，但金融業對股票買賣還是看長期，當然是增加了一些體質優良、股息比較高的股票，至於對於第3季是否維持這樣的策略不變？他回應沒錯，還是會維持這樣的策略。

至於第2季國內債券亦加碼569億元，第3季還會加碼嗎？韓蔚廷說，國內債券方面則差不多了。今年預計台股投資股票可拿到現金股利約200億元，跟去年水準相當。

富邦人壽上半年投資海外股票也達到1,978億元，亦增加94億元。海外債券投資金額小減48億元至2兆890億元，海外固定收益投資占比仍占整體資金運用比重54%最多，以公司債、金融債尤其是投資等級債為主，區域還是以北美最多。此外今年來不動產今年來加碼400億元，公司解釋，其中200億元是之前通過投資德國歐元塔的207億元，收取租金收益3.5%，未來歐洲若有好的標的仍會持續投資；至於其他帳上增加200億元是因為會計公會16號公報的重分類改變所致。公司強調，上半年經常性收益率年成長率11.4%。

資本利得方面以債券類貢獻較高，較去年同期成長102.9%。同時在台美利差收窄下，避險成本下降，避險前後的經常性收益率分別為3.33%與2.61%。

由於新契約較整體平均負債成本比低，使得負債成本持續改善，截至2019年底為3.65%，同時受初年度保費帶動下，損益兩平等上升為2.98%。受惠國內外債券評價上揚，金融資產未實現餘額回升至264億元。被問到下半年新錢投資收益率是否下滑？韓蔚廷表示，雖然下半年新錢收益率雖沒有上半年來得那麼高，但是同樣的避險成本也是同步降低。

富邦人壽上半年稅後純益賺108.96億元，由於外部銀行通路分期繳業績顯著提升，上半年初年度等價保費（FYPE）收入313億元，年成長22.6%。同時穩健發展內部自有通路，上半年貢獻初年度保費與等價保費占比過半。富邦人壽總資產上半年達3兆8572億元，年成長8%，總投資收入為670億元，主要來自經常性收益、利息收入及基金配息增加帶動。資本利得方面以債券類貢獻較高，較去年同期成長102.9%。同時在台美利差收窄下，避險成本下降，避險前後的經常性收益率分別為3.33%與2.61%。

富邦金今年資產持續成長，截至6月底總資產首度突破8兆元達8兆1197億元，較去年同期成長12.9%，淨值達到5541元，年成長9.6%，以現在股本1023億元計算，每股淨值達54 .16 元。資產報酬率與股東權益報酬率分別為0.7%與10.9%。

富邦人壽債券

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