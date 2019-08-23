元大ESG ETF掛牌 衝出萬張熱量

2019-08-23 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣首檔ESG概念的「元大台灣ESG永續ETF」（00850）今（23）日掛牌集中市場，受到市場認同ESG，該ETF掛牌第一天就衝出高人氣，交易量挑戰萬張；同時在ESG選股概念發揮，ETF全場紅盤，也凌駕大盤震盪表現。

元大台灣ESG永續ETF募集時便取得好成績，元大投信揭露的掛牌規模有14億元，是今年募集規模最大的股票型ETF。今日首日掛牌，不到5分鐘衝出4,000張的熱量，半小時逼近6,000張，尾盤更達到1萬張，交易活絡。

值得注意是，元大台灣ESG永續ETF訴求高品質選股，成分股雖有近三成投資台積電，其次是鴻海、聯發科等大型權值股，相關個股今普遍跌多漲少，但元大台灣ESG永續全場紅盤，表現強勢發揮。

金管會主委顧立雄於掛牌典禮致詞時指出，近年國際投資趨勢，紛紛朝向社會、環保及治理表現優良的企業為發展典範，凸顯主流投資機構已發覺企業真正的投資價值，不能光憑財務表現來評估，假如企業忽略對環境和社會的關切，儘能在短期產生現金流，並非長期投資的好標的。

顧立雄表示，企業未來是否具備對經濟、社會和環境各議題的因應能力，將愈來愈常作為退休基金和金融機構投資的重要參考。他期許，「元大台灣ESG永續ETF」掛牌，能引導市場資金挹注國內重視社會責任的企業，進而提升台灣企業競爭力，壯大資本市場規模。

根據全球永續投資聯盟（GSIA）統計，截至2018年底，全球永續投資金額超過50兆美元，又以整合ESG因子的選股規模成長69%最快。

此外，彭博統計，近五年全球永續投資ETF規模也成長快速，期間資產規模增速達500%，永續投資相關ETF已發行近130檔，規模達到316億美元。