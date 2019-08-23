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投信轉買激勵 網家股價早盤漲逾6%

2019-08-23 09:56經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）近期遭遇外資及自營商賣壓，截至昨日，外資連兩賣，自營商連三賣；不過，投信持續進場承接，昨再出手買進，替其股價增添支撐。網家獲投信挹注，加上櫃買指數開紅帶動，今（23）日股價開紅大漲，盤中最高一度漲至137.5元，漲幅超過6%。

網家今年轉虧為盈，累計上半年稅後純益7,300萬元，每股純益（EPS）0.62元。網家近期試圖擴大版圖，日前和日商恩沛締結合作，將AFTEE後支付導入旗下PChome 24h購物，打造向年輕消費者或無卡族招手的新選擇，雙方的合作前景可期。

網家外資

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