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美股小幅收漲 台股開盤走跌回測5日線

2019-08-23 09:44經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

投資人正等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話，美股昨日小幅收漲，帶動台股今（23）日開盤下跌3.63點，指數以10,526.15點開出，在買盤的推升下一度走至10,541.67點，惟電子權值股表現多為疲弱，使得指數小幅，並回測五日均線支撐。

昨日美股上沖下洗，由於10年與2年期美債殖利率再度出現倒掛，而且Markit PMI顯示製造業陷入萎縮，加上聯準會官員對9月降息看法分歧，壓抑道瓊指數盤中一度下跌逾百點。

所幸，高價股波音傳出可望於第4季重啟交機，股價強勢帶動道瓊尾盤跌幅收斂、小幅收漲，終場道瓊工業指數上漲49.51點或0.18%，收在26,252點；標普500指數下跌1.48點或0.05%，收在2,922.95點；那斯達克指數下跌28.81點或0.35%，收在7,991.38點；費半指數下跌0.47點或0.03%，收在1,512.24點。

觀察昨日三大法人合計賣超18.28億元，其中外資賣超31.9億元，投信買超18.46億元，自營商賣超4.85億元。資券變化方面，融資增2.19億元，融資餘額為 1,302.81 億元，融劵增0.94萬張，融券餘額為49.88萬張。外資台指期部位，多單減碼4,289口，淨多單部位37,933口。

統一投顧指出，國際市場的幾大負面因素包括美中貿易戰、香港抗爭、日韓貿易摩擦、英國硬脫歐等，均尚未見到緩解跡象，而且川普的政策態度更搖擺不定，使金融市場避險情緒不斷攀升。

外資近期賣超心態強烈，月底又有MSCI調降台股權重利空，技術面而言上檔套牢賣壓沉重，指數空間有限，故仍維持謹慎保守建議，逢高適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。

外資美國聯準會

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