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鴻海明放股息530億元 台股多頭活水依舊

2019-08-22 23:06經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

上市櫃公司發放現金股息進入新高峰，23日就有千億股息出籠。 圖／聯合報系資料照片
上市櫃公司發放現金股息進入新高峰，23日就有千億股息出籠。 圖／聯合報系資料照片
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台股多頭活水源源不絕，不僅台商回流資金撐腰，上市櫃公司發放現金股息更進入新高峰，單是明（23）日便有千億股息出籠，其中「鴻家軍」鴻海、鴻準合計貢獻600億元，合計到年底前股民至少還可收到逾5,600億元現金大紅包，有望成為台股新動能。

法人表示，受到觀望美國聯準會降息態度、美中貿易戰、香港反送中等不確定性因素，台股短線操作應將指數放兩旁，選股放中間，選股首重三要點，即業績好、展望好、5G

台股近一周陷入狹幅區間盤整，今（22）日盤中一度站上月線，可惜在外資持續賣超下，開高震盪走低，盤面以5G相關、華為去美國化概念股的PCB、IC設計、散熱等個股表現相對強勢，集中市場加權指數終場僅小漲3點，收在10,529點，成交量放大至1,232億元。

外資法人依然是台股現階段最大阻力，昨天賣超較前天擴大至31億元，已連九日賣逾420億元，累計8月以來賣超超過1,110億元；反觀內資持續進場，投信法人連四買，昨天再買超18億元，與大戶、中實戶合力拉抬伺服器、IC設計等中小型股。

不只法人、大戶很給力，上市櫃公司發放的現金股利也成為台股活水，明天就有60家公司發股息，光是鴻海一家就高達554.52億元，鴻準也有45.26億元，加上其他58家公司，合計達1,057.32億元，下周還有中鋼、玉山金、裕隆等大型股跟進，再來就是9月19日除息第1季2元現金股利的台積電，並隨後在10月17日發出518億元股息。台積電第2季2.5元股息將於12月中旬除息，明年元月中配發。

日盛投顧協理鍾國忠表示，台商匯回資金會持續流入台股，但不是一波到位，預料將往中小型股跑。目前台股KD往上走，對多方有利，依線型來看，本波反彈有機會上探季線10,650點，但滿足反彈後，還要留意再拉回測試年線。操作上較看好蘋果新機、5G概念。

台新投顧副總經理黃文清也看好台股有機會向上挑戰季線，建議選股要找8月營收成長題材、蘋果新機受惠股。統一投顧董事長黎方國也提醒投資人現在不要管指數，選股比看指數重要，可優選5G概念股、華為去美國化概念股，善用逢低買進、逢高賣出的區間操作。

台股股息5G

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