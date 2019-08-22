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大摩：台商回流買股 上看5,340億元

2019-08-22 20:46經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易戰牽動國際買盤撤出，台股卻逆勢抗跌，貿易戰受惠股更是大放異彩，摩根士丹利（大摩）最新報告指出，台股遭受利空打擊的「底部」已經浮現，伴隨台商回流將吸引5,000億元的資金入市，上調台股評級至「中立」，目標指數提高到10,500點。

摩根士丹利也是滙豐、花旗、大和和高盛之後，今年第五家上調台股目標指數的外資；而此次上修別具意義，在於大摩年初對半導體極度保守，近期轉向翻多記憶體、矽晶圓產業後，又上調科技股重鎮的台股評級，暗示台股揮別基本面的谷底。

摩根士丹利證券台股策略分析師程世維表示，先前大摩保守看台股，主要不看好半導體、iPhone買氣和貿易戰衝擊，然而美中談判談了一年後，台股逆勢展現優於亞股的抗跌性，這不僅是高殖利率發酵，更大程度來自愈來愈多的貿易戰受惠股和台商回流政策啟動。

程世維指出，貿易戰無疑會持續干擾出口產業，但全球供應鏈轉移也創造台灣替代製造的商機，代表性像成衣、製鞋業就善用東南亞產能的優勢，經濟部更是抓緊機會祭出台商回流優惠，既有助緩衝外資撤出，也可望達到內需和出口互補。

經濟部最新統計，已有111家台商計畫匯回資金，總額超過新台幣5,480億元，而經濟部樂觀未來二到三年，回流資金可達1兆元。

程世維說，雖然政策初期對台股的帶動效果有限，並規範相關資金僅部分比例可直投台股，但長期若計入實質和間接投資，大摩評估整體投入台股的金額上看5,340億元，大大提振內需消費和企業獲利。

大摩本次同步於新興亞股策略調整台股評級，預測到2020年中旬的目標指數從10,000點上調到10,500點，並轉向推薦科技股和非科技股均衡配置，科技股評級由「減碼」上調到「中立」。

12檔獲大摩力薦的個股，有環球晶（6488）、瑞昱、台達電、緯穎、華邦電、致茂、中租-KY、台泥、億豐、儒鴻、豐泰和百和等。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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台股大摩貿易戰

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