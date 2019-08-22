中租控股前七月共賺89億元 EPS 6.7元

2019-08-22 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



中租控股（5871）今（22）日公告7月自結獲利，單月自結合併稅後純益為12.8億元，較去年同期成長11%，累計前七月合併稅後純益為89億元，年增14%，累計每股稅後純益（EPS）為6.7元。

中租控股表示，7月合併獲利較前月減少4%，主要是因為上月中國大陸地區業外認列部分稅務利益，然而，7月整體業務量及營收較前月增加，其中，台灣地區因微型企業及海外部新增業績達成亮眼，當月獲利仍較上月成長5%。

依中租控股日前公布7月合併營收來看，單月營收來到50.4億元，創今年單月營收次高，累計前七月合併營收突破300億元大關，來到325.1億元，續創歷史新高，比去年同期成長14%。

中租控股表示，劃分各營運地區來觀察，台灣地區以及東協地區的前七月營收，分別較去年同期成長了16%、44%，而中國大陸地區，因今年營收因帳務處理表達在貿易融資收入部分與融資租賃有別，前者手續費收入須分攤認列，因此累計前七月營收年增率為7%。

中租控股說，因東協市場不斷新開發業務範圍與市場，所以成長幅度較高。除了越南受惠美中貿易戰因素，以及新切入不久的馬來西亞成長亮眼外，未來中租控股還將繼續開拓東協市場，目前已敲定印尼合資對象，並遞件申請，可望在今年底或明年初開出。