親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

嘉義民雄大士爺廟攤販氣爆 至少6人燒燙傷

接見日議員遲到半小時 韓國瑜真的去佛光山祝壽

中租控股前七月共賺89億元 EPS 6.7元

2019-08-22 18:32經濟日報 記者林子桓╱即時報導

中租控股（5871）今（22）日公告7月自結獲利，單月自結合併稅後純益為12.8億元，較去年同期成長11%，累計前七月合併稅後純益為89億元，年增14%，累計每股稅後純益（EPS）為6.7元。

中租控股表示，7月合併獲利較前月減少4%，主要是因為上月中國大陸地區業外認列部分稅務利益，然而，7月整體業務量及營收較前月增加，其中，台灣地區因微型企業及海外部新增業績達成亮眼，當月獲利仍較上月成長5%。

依中租控股日前公布7月合併營收來看，單月營收來到50.4億元，創今年單月營收次高，累計前七月合併營收突破300億元大關，來到325.1億元，續創歷史新高，比去年同期成長14%。

中租控股表示，劃分各營運地區來觀察，台灣地區以及東協地區的前七月營收，分別較去年同期成長了16%、44%，而中國大陸地區，因今年營收因帳務處理表達在貿易融資收入部分與融資租賃有別，前者手續費收入須分攤認列，因此累計前七月營收年增率為7%。

中租控股說，因東協市場不斷新開發業務範圍與市場，所以成長幅度較高。除了越南受惠美中貿易戰因素，以及新切入不久的馬來西亞成長亮眼外，未來中租控股還將繼續開拓東協市場，目前已敲定印尼合資對象，並遞件申請，可望在今年底或明年初開出。

營收中租

相關新聞

美股道瓊勁揚240點 台股小漲3點收10,529

2019-08-22 14:00

謝金河：把選好股擺中間

2019-08-22 14:14

泰碩、雍智、世芯亮漲停紅燈 領軍這些公司攀今年高點

2019-08-22 12:39

豬瘟襲陸雞價飛 A股民和上半年淨利狂飆140倍

2019-08-22 18:33

高價IC族群 獲買盤關愛

2019-08-22 14:30

追價無力 台股只演半場好戲

2019-08-22 14:30

華通領銜 PCB股走勢火力全開

2019-08-22 14:30

外資都閃了 多在貼息的金融股還能存股嗎？

2019-08-22 12:18

Q3旺季拚反攻看誰？ 台股三主流開始擴散輪動

2019-08-22 12:16

蔡鎮村：台股尚未回到低風險區 投資人低買為原則

2019-08-22 11:19

台積電領漲 台股開高走高重新站上月線

2019-08-22 09:25

台股開盤漲34.21點

2019-08-22 09:18

歐美股大漲 法人：台股臨壓力區短線區間整理

2019-08-22 08:26

外資賣超縮減 公股連八買

2019-08-21 23:46

新iPhone效應 鴻家軍股價紅通通

2019-08-21 23:46

12檔主力加碼 人氣旺

2019-08-21 23:43

投信連續買超股 扮要角

2019-08-21 23:43

就市論勢／蘋概族群 題材加溫

2019-08-21 23:42

銅箔基板股 掀比價行情

2019-08-21 23:37

台股連四漲、市值四天增6,046億 這幾檔最吸金

2019-08-21 17:25

台股平盤附近整理收漲3.3點 三大法人賣超25.82億

2019-08-21 15:07

就市論勢／AI、無線耳機 吸睛

2019-08-20 23:34

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資都閃了 多在貼息的金融股還能存股嗎？

2019-08-22 12:18

12檔主力加碼 人氣旺

2019-08-21 23:43

群創祭庫藏股卻漲不動？法人這麼看

2019-08-22 11:51

晶電布局Mini LED報捷 傳打進華為供應鏈

2019-08-21 23:35

新iPhone效應 鴻家軍股價紅通通

2019-08-21 23:46

泰碩吞陸5G單 獲利衝

2019-08-21 23:38

投信連續買超股 扮要角

2019-08-21 23:43

國巨再出脫大毅股權 集團持股占比降至6.2%

2019-08-21 21:20

臺灣ESG永續ETF 明掛牌

2019-08-21 23:43

廣運 有望拿到10億大單

2019-08-21 23:36

中橡 孤兒藥權利金入帳

2019-08-21 23:39

外資賣超縮減 公股連八買

2019-08-21 23:46

台指期21日夜盤開市閃崩 期交所：時間內無退單

2019-08-22 16:55

銅箔基板股 掀比價行情

2019-08-21 23:37

泰碩、雍智、世芯亮漲停紅燈 領軍這些公司攀今年高點

2019-08-22 12:39

輝達報喜 技嘉、微星利多

2019-08-21 23:43

群創大買庫藏股首日 外資趁機倒貨賣超逾6萬張

2019-08-22 11:44

普萊德毛利逾四成 新高

2019-08-21 23:36

KTV兩大龍頭合併落空 好樂迪股價揚錢櫃重摔

2019-08-22 11:05

廣明機器人下半年逐季成長 全年出貨翻倍

2019-08-22 09:23

元太物聯網產品 業績俏

2019-08-21 23:34

歐美股大漲 法人：台股臨壓力區短線區間整理

2019-08-22 08:26

嘉基上市案 審議過關

2019-08-21 23:43

群創庫藏股失靈 法人：難敵大環境

2019-08-22 14:30

樺漢、立端 認購放閃

2019-08-21 23:49

華通領銜 PCB股走勢火力全開

2019-08-22 14:30

美股道瓊勁揚240點 台股小漲3點收10,529

2019-08-22 14:00

東元機器人 接單熱

2019-08-21 23:36

國巨賣大毅股 獲利3,367萬

2019-08-21 23:12

嘉彰 前七月每股賺2.35元

2019-08-21 23:36

蔡鎮村：台股尚未回到低風險區 投資人低買為原則

2019-08-22 11:19

和康生攻高階醫材 報捷

2019-08-21 23:39

高價IC族群 獲買盤關愛

2019-08-22 14:30

全民權證／穩懋 挑價內外10％

2019-08-21 23:49

凱崴轉型 本業動能強

2019-08-21 23:37

春雨、聚亨 拚明年轉運

2019-08-21 23:40

美律帶量走升 早盤股價漲逾2％

2019-08-22 11:15

東洋兩新品 將取得藥證

2019-08-21 23:39

機器人吸睛 東元股價開紅

2019-08-22 11:14

台積電領漲 台股開高走高重新站上月線

2019-08-22 09:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top