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泰碩、雍智、世芯亮漲停紅燈 領軍這些公司攀今年高點

2019-08-22 12:39經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股持續反彈，盤面上多頭強勢指標也相繼浮現，統計至昨日已有67家公司股價創下今年高點，今（22）日包括散熱模組廠泰碩（3338）、IC測試載板廠雍智、設計服務業世芯-KY在各擁題材下亮燈漲停，成為近期法人資金追捧標的。

泰碩總經理梁竣興 記者陳昱翔／攝影
泰碩總經理梁竣興 記者陳昱翔／攝影
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根據統計，截至昨日有67家公司創下今年新高（或歷史新高價），其中股價超過百元的達21家，包括矽力-KY、精測、是方、醫揚、雙鴻、雍智、矽創、智邦、立積、劍麟、聯茂、統新、台燿、鼎炫-KY、台光電、致新、晶焱、世芯-KY、健鼎、神準、騰輝電子-KY等，包括電子零組件、網通、半導體、生技、汽車等產業。

這些個股8月來成為三大法人布局的標的，推升股價上漲，在5G、手機、華為概念股、蘋果概念股等題材加持下，吸引資金進場，今日則是持續由泰碩、雍智、世芯-KY等股領漲。

散熱模組廠泰碩法說會展望樂觀，除了韓系客戶手機熱板、熱管出貨量增加之外，還有5G基地台的進展，法人看好智慧手機及基地台兩大業務的成長，加上三星、中興的訂單挹注，營運可望一路旺到明年。

泰碩今日股價開高走高，93元開出後一路衝達漲停95元鎖死，創下歷史新高；雙鴻則是以200元開高後一度拉升至202元，再創高點，不過盤中翻黑，一度下滑至196元。

雍智上半年毛利率51.68％，稅後純益0.91億元，每股純益3.56元，創歷年同期新高，7月營收0.84億元，創單月歷史新高，月增26.48%，自結7月稅後純益2,677萬元，單月每股純益1.01元，在大客戶聯發科訂單挹注，及進入產業旺季，下半年營運看好。

基本面題材推升雍智股價表現，8月來一路往上拉升，今日以201.5元開高走高衝達212元漲停鎖死，創下掛牌來新高價；晶圓檢測廠精測股價也持續攀高，今日以693元開高走高，站上700元以上，股價一度拉升至706元。

世芯-KY第2季稅後純益7,633萬元，每股純益1.27元，累計今年上半年每股純益2.93元，預期第3季營收持平或小幅增加，第4季則向上攀高，可望成為今年表現最好的季度。

三大法人8月來合計買超世芯-KY 3,133張，其中外資為賣超，投信買超3,795張，自營商買超236張，今日股價以120.5元開高後攻上漲停128元，持續創今年來新高價。

除了百元以上個股外，統計至昨日創下今年新高價的公司還包括淘帝-KY、巨路、桓達、昇陽半、泰碩、寬宏藝術、中磊、群翊、安勤、良維。匯鑽科、富林-KY、群電、晶達、大田、泰金-KY、尼克森、乙盛-KY、慶生、基勝-KY等。

世芯蘋果概念股智慧手機

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