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12大主力捧、內資追強股 滾量飆漲

2019-08-21 19:40經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

外資今（21）日連八賣台股，但內資主導做多，拉抬大盤連四漲，盤面上，主力、融資合擊加碼的華通（2313）、劍麟等人氣強股，表現尤其剽悍，吸引市場關注。

投顧分析師表示，台股將屆10,600點整數大關，外資調節不利化解上檔壓力，不過內資情緒樂觀，國際利空無礙個股活躍，已接棒外資主控大盤。

包括投信、權證、融資買盤均偏多操作，20日融資占台股交易比重一度升逾5%，為7月底來高峰，融資餘額也近1,300億元，支撐大盤抗跌有韌性。進一步統計主力、融資共同搶進、且股價偏強發揮的人氣強股，包括華通、華泰、奇鋐、凌陽、定穎、尼克森、亞聚等值得關注。

華通近五日主力買超5.5萬張，內外資在內的法人連九買，推力強勁，擴大到近一月，投信持股更從2,000多張增十倍到2萬張，自營商庫存也倍增。

凱基投顧指出，華通受惠新應用，第3季HDI、軟硬板將達到滿載；7月營收年增5.6%，優於預期，預估單季營收達到154至155億元，季增挑戰20%。

華泰上半年獲利登三年高點，股價問鼎19年新高。法人預估，華泰受益於記憶體供給調整，封測和代工（EMS）業務將持續加溫，拚全年轉盈。

奇鋐今獲國際買盤逆勢大買，外資持股比從40%跳到42%；統一投顧分析，奇鋐四利多匯聚，包括第3季EPS挑戰攻頂、打入華為供應鏈、伺服器組裝接獲Amazon大單、以及年底預計出貨手機散熱板（VC），市場評價如給予15倍本益比，目標價50元。

劍麟股價創兩年新高，自大客戶調整後，劍麟營運漸入佳境；今年來自JSS的開發案穩定成長，預估明年貢獻進一步提高。另方面配合歐洲客戶在地生產，劍麟波蘭廠估計年底投產，法人推算今、明年EPS有7元、8元。

統一投顧另看好亞聚，樂觀亞聚塗覆級EVA產品出貨提升可搶占市場、美中貿易戰對EVA衝擊有限，加上中長期亞聚EVA新產能於明年投產，獲利將逆勢成長，目標價18.5元。

主力捧內資追強勢股。
主力捧內資追強勢股。
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外資劍麟華通

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