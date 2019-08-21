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友通偕同集團攻智慧製造 獲晶圓代工、面板龍頭廠採用

2019-08-21 19:34經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

工業電腦廠友通（2397）加入佳世達聯合艦隊後，在集團發展AIoT應用及相關解決方案中扮演積極且重要的角色。其中，在智慧製造領域中，集團共同打造的無人搬運車 (AGV) 已打進多家國內晶圓代工廠及矽晶圓廠，此外，友通智慧資料截取裝置(DAQ)也應用在集團內的一線面板大廠全球26個工廠的自動化裝置內，並在台灣及中國取得案子，替後市增添營運動能。

2019年台灣機器人與智慧自動化展今 (21) 日開幕，明基/ 佳世達（2352）結合旗下友通資訊、維田科技、其陽科技、明泰科技，共同展出全方位智慧工廠解決方案。佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，明基/ 佳世達聯合艦隊所擘劃的新世代智慧工廠藍圖，首先為生產流程全面性可視化管理，其次透過數據收集與分析持續檢視並改善效率，最終目標是將方案模組化、應用到不同產業場域。

其中，在自動化物流系統與智慧倉儲方案方面，無人搬運車（AGV）取代無效率搬運人力，提高物料到現線的準時性，減少線邊倉提高生產線坪效使用。其板卡等零組件由友通提供，並負責運算相關硬體，佳世達則負責系統整合，目前包括大型汽車物料倉庫與台灣半導體龍頭廠，均已採用明基/ 佳世達AGV解決方案。

此外，友通因應智慧工廠發展智慧資料擷取裝置（DAQ），目前已應用在集團內的一線面板大廠全球26個工廠內，幫助其老舊設備進行升級、更新。除此之外，也與台灣、中國的SI進行合作，目前都有案子進行中，金額達上億元。

友通總經理蔡其南則指出，智慧製造與智慧交通將是公司未來的兩大營運成長主力，智慧製造目前占營收比重已達30%以上；智慧交通雖然占比不到10%，不過佈局廣泛，包括機上娛樂系統、歐洲SI警車、冷凍車、巴士專案等，且單價高，未來仍會積極擴張。

友通第二季合併營收17.46億元，季增20.98%、年增22.31%，改寫歷史新高，毛利率30.69%、營益率14.41%，分為近1年半、近1年高點，歸屬母公司稅後純益1.96億元，季增21.82%、年增5.5%，EPS 1.72元，創歷史單季新高，累計上半年EPS 3.12元，表現優於去年同期的2.77元。

展望下半年，蔡其南坦言，在美中貿易戰的影響下，客戶較為觀望，預期第三季營運可能較第二季下滑，不過全年表現仍有望優於去年。

友通佳世達明基

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