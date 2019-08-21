元大臺灣ESG永續ETF 23日掛牌

2019-08-21 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



全球瘋迷ESG投資，看好此波趨勢，元大投信日前完成募集「元大臺灣ESG永續」ETF（00850），將是台灣首檔ESG ETF。證交所公告該檔ETF將於8月23日（周五）正式上市，同天並以盛大典禮進行慶祝。

證交所表示，元大臺灣ESG永續ETF的標的指數「臺灣永續指數」，是臺灣指數公司和富時國際共同編製，指數成分股以富時FTSE4Good新興市場指數的台股成分股為樣本，進一步依財務指標排序篩選，採市值加權計算，足以表彰台灣ESG表現良好公司。