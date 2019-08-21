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台股連四漲、市值四天增6,046億 這幾檔最吸金

2019-08-21 17:25經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股21日10,525.8點作收，連續第4天上漲。 報系資料照
台股21日10,525.8點作收，連續第4天上漲。 報系資料照
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台股今(21)日以10,525.8點作收，連續第4天上漲，集中市場市值四天增加6,046億元，光是台積電(2330)市值就增加1,685.5億元，為四天來市值增加冠軍，其次為聯發科，市值增加484.9億元，鴻海居第三，市值增加263.4億元，統計有9檔個股市值增加超過百億元；法人表示，對於台股表現未看淡，但在美中貿易議題發展多變的情況下，建議操作上採選股為主，布局首選產業與營運具成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長的個股。

台股今日早盤以10,526.87點開出，小漲4.37點，面板股群創、友達走揚，盤面強勢股包括IC設計、遊戲、網通等股，蘋概三王部分，鴻海、大立光上漲，台積電持平，大盤指數終場以10,525.8點作收，上漲3.3點，成交量1,088.32億元。；三大法人合計賣超25.82億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超19.29億元，投信買超0.88億元，自營商賣超（合計）7.41億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.97億元，自營商（避險）買超2.55億元。

台股連續四天收漲，指數站穩在10,500點之上，三大法人呈現內外資對作的情況，統計外資近4天合計賣超193.03億元，投信則是買超7.73億元，自營商買超3.08億元，合計三大法人賣超182.23億元；面對外資的賣超，台股大盤指數仍能上漲，主要是受惠於國家隊進場護盤之功，包括政府基金、八大公股進場買股推升指數上攻。

台股短線漲幅1.92%，近四天市值增加6,046億元，其中以台積電市值增加最多、聯發科及鴻海分居二、三名；台塑化市值增加257.2億元、台塑、南亞分別增加165.5億元、150.7億元，另外，元大金、富邦金、群創的市值也增加超過百億元。

群益長安基金經理人王耀龍表示，台股近期受到美中貿易爭端又起、美國殖利率曲線出現倒掛等事件影響，大盤表現震盪，不過整體來看，在主要央行續採寬鬆貨幣態度，資金行情仍在，加上美方在針對中國加稅商品方面，推遲部分商品的課稅時間點至12月中，有助年底消費需求，且利率倒掛的延續性有待觀察，對於台股表現仍未看淡。

王耀龍提醒，在美中貿易議題發展多變的情況下，建議台股操作上採選股為主，投資佈局方面，建議可挑選具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長之個股，包括5G、server、資料中心、具新規格或新應用之消費性電子、民生消費等類股可持續留意。

台股台積電

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