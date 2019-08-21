美股翻黑、市場聚焦Fed動向 台股震盪小漲3點收10,525

2019-08-21 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 台股連三日走揚後，今（21）日轉為震盪態勢，盤面上，中小型股為資金主要進駐標的，加權指數終場上漲3.3點、漲幅0.03%，收10525.8點，成交量1,088.32億元，市場聚焦周四美聯準會（Fed）會議紀錄與周五聯準會主席鮑爾的央行年會演說。

美國商務部日前宣布華為禁令寬限期續延90日，並將在接下來一周或10日內繼續談判，不過，同時間也列入了46家華為子公司於貿易黑名單中，美國總統川普周二也表示還未準備好與中國達成協議，且需聯準會大幅降息。

國際政經消息多有變化，觀察今日亞股表現，韓股呈走紅態勢，日股開低震盪，陸、港股則徘徊於平盤上下。

台股部分，台積電（2330）於月線附近伺機上攻，終場收平盤價位；大立光站回短期均線，漲0.7%；鴻海以5、10日均線為下檔支撐，漲1.5%；金融股國泰金跌0.5%、富邦金則收平盤；其他台灣50成分股如友達、南亞科、可成、廣達等相對強勢，貢獻撐盤力道。

躍上盤面、表現較為出眾的族群有面板、IC封裝測試、IC設計、資訊服務、遊戲、網通、紡織等；除此之外，劍麟、國際中橡、萬海與漢翔等個股表現也為市場焦點。

法人分析，美中重啟熱線，並將華為禁令再度延長，台股自8月初低點回升到 10,500點附近，除站穩年線之外，更逼近月線。

儘管指數近期高低點同步墊高，短多維持反彈態勢，然而卻尚未脫離10,300~10,550 點區間整理格局，隨著上方月線扣抵值從高位逐漸向下，對台股所形成的壓力亦將逐漸加重，就過往經驗來看，當均線由高向下扣抵，皆將引發較為劇烈的震盪，因此短線上雖指數突破10,500點關卡，但欲持續上攻突破區間恐有難度。

整體而言，台股在上有壓、下有撐格局下，預期盤面將持續以個股表現為主，而操作上，因第2季季報已經公告完畢，上市櫃公司即將進入出貨旺季，選股回歸基本面，參考各項數據，並以短多擇優布局為主。