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晶碩上市現增案 今起申報生效

2019-08-21 12:41經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所日前通過和碩子公司晶碩（6491）上市申請案，今（21）日公告晶碩申報初次上市前公開銷售現增案，預計將增資發行10,000張普通股，每股面額10元，總額新臺幣1億元。

證交所指出，晶碩申報上市前公開銷售現增案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第13條第2項規定，今（21）天起申報生效。

晶碩此次上市，輔導券商為元大證券，2017、2018、2019上半年每股純益（EPS）分為5.05元、9.02元、3.17元。晶碩20日興櫃收202元，上市後可望為集中市場高價股再添新兵。

證交所興櫃元大

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