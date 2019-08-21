舜宇可望取得iPhone訂單 玉晶光股價走弱

2019-08-21 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



天風證券分析師預期大陸的舜宇光學將在2021年開始針對iPhone 6P鏡頭出貨，對於舜宇光學具拉抬效果，不過，對於台灣光學廠玉晶光恐造成衝擊。（路透） 分享 facebook 光學產業競爭加劇，近日天風證券分析師郭明錤近日發表最新報告指出，預期大陸的舜宇光學將在2021年開始針對iPhone 6P鏡頭出貨，對於舜宇光學具拉抬效果，不過，對於台灣光學廠玉晶光（3406）恐造成衝擊，受此消息影響，今（21）日玉晶光股價呈現相對弱勢表現。

郭明錤指出，大陸的舜宇光學有豐富鏡頭設計與生產經驗，預期舜宇將在 2021 年開始出貨門檻較低的 iPhone 6P 鏡頭。郭明錤認為，舜宇進入iPhone鏡頭供應鏈，對目前既有的供應商包括大立光、玉晶光與日本康達智有不同影響。

對於玉晶光的影響，郭明錤指出，舜宇進入 iPhone 鏡頭供應鏈，恐最先衝擊玉晶光前置鏡頭供應比重。郭明錤進一步表示，玉晶光目前有超過八成以上的營收來自蘋果訂單，因此，舜宇光學未來若打進供應鏈，恐不利玉晶光，如玉晶光未來二年內，若能提升在蘋果手機的高階鏡頭與Android陣營的鏡頭市占率，與LED 事業對整體營收貢獻，則可降低舜宇在iPhone鏡頭訂單競爭影響。

受到消息影響，今日台股大盤指數在平盤上下震盪，不過，玉晶光股價盤中維持下跌2~3%表現，股價走勢相對弱勢，盤中股價低點來到387.5元，不僅一度跌破季線關卡395元，盤中股價低點也寫下本波段新低，及近二個月股價新低。

再觀察近期法人進出，外資法人自今年5月以來，單月就呈現連續賣超，至8月以來，已是外資已是連續四個月的賣超，對後市股價將形成賣壓。

對於大立光的影響，郭明錤認為，蘋果已非大立光最大品牌客戶，約占整體出貨量30%至35%，舜宇進入蘋果手機的鏡頭供應鏈，對大立光的影響相對有限。