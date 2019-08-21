美系外資 看淡iPhone代工雙雄

2019-08-21 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



外資看淡鴻海。路透 分享 facebook iPhone代工雙雄鴻海（2317）、和碩近期因第2季財報表現大不同，讓股價走勢兩極，惟美系外資指出，鑑於今年大環境需求看淡，且核心業務增長放緩，對兩家代工廠皆給予「劣於大盤」評等。

和碩第2季受惠iPhone庫存去化順利，帶動每股盈餘（EPS）交出1.33元，優於法人預期，帶動近期股價一舉重返50元大關；相反鴻海，第2季因營益率、毛利率、淨利率「三率三降」，壓抑股價在71~73元低檔徘徊。

展望後市，美系外資認為，和碩及鴻海外在受大環境需求放緩影響，且內部核心業務（iPhone 代工）增長放緩。此外，因應貿易戰轉移產能，勢必增加額外的成本;故此，分別維持鴻海、和碩目標價70元及41元，對兩家代工廠給予「劣於大盤」評等。

針對貿易戰，外資按讚鴻海但看衰和碩。美系外資表示，鴻海受惠於多年來在全球佈建據點，全球產能佈局多元性優於代工同業。

通過現有的廠房，鴻海可迅速將生產轉移至中國以外據點，目前鴻海擴大在越南、印度、墨西哥產能，並在台灣增加一個工廠。

至於和碩，由於過去兩年在中國過度擴張，儘管和碩已宣布在印尼、台灣擴產，但與鴻海相比，和碩需要更多時間增加新據點，且需要花上更高的成本，及面臨利潤下滑的壓力。

新iPhone發表會倒數計時，市場傳出，蘋果即將在9月10日發表2019年新機，與去年一樣維持三款機型，分別是兩款搭配OLED螢幕及一款LCD的機型。至於命名方式，與前代iPhone XS、XS Max、XR不同，新機依序對應是11 Pro及11 Pro Max 及iPhone 11。

據悉，蘋果今年下半年針對新iPhone要求供應商被貨量達7,500萬支，維持去年同期水準。處於下游組裝的鴻海、和碩位於中國大陸的工廠已進入趕工期，全力生產新一代iPhone，以營收認列來看，8月應該小量認列新機型營收，到9月iPhone正式發表，單月營收將出現明顯增長。