群創買庫藏股加持大漲 台股開10,526.87點小漲4.37點

2019-08-21 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群創董事長洪進揚。 （本報系資料庫） 分享 facebook 美股周二齊跌作收，中斷漲勢，台股今（21）日則是以10,526.87點開出，小漲4.37點，盤面上，實施庫藏股的面板股群創（3481）大漲、傳出打入華為5G手機供應鏈的聯發科開平走高，IC設計股、部分高價股走強，蘋概三王以鴻海早盤較強，台積電在平盤上下震盪、大立光黑翻紅，大盤指數一度翻黑後再往上拉升翻紅。

美股周二下跌作收，道瓊工業指數收跌 173.35 點，跌幅 0.66%，收在 25,962.44 點；那斯達克指數下跌 54.25 點，跌幅0.68%，收在7,948.56點；S&P 500指數下跌23.14點，跌幅0.79%，收在 2,900.51點；費城半導體指數下跌8.09點，跌幅0.54%，以1,498.9點作收。

美股收黑，台股早盤開小紅，盤面上由面板股的群創展現強勢，友達也是上揚，聯發科以351元開平後走高，早盤漲幅逾1%，成為IC設計股的領軍指標，高價股包括訊芯-KY、世芯-KY、立積等股漲幅領先。

蘋概三王部分，台積電以254.5元平盤開出，一度翻黑至253元，股王大立光也以低盤3,765元開低，盤中則是翻紅，盤面上仍是以業績股、題材股及跌深股表現較強，部分蘋概股也有表現。

法人表示，台股上檔空方缺口、月線、季線、半年線的壓力重重，大盤指數盤堅站上頸線後，短線可望持續挑戰季線；台股早盤開小紅，一度翻黑下滑至10,510.11點後再翻紅，早盤呈現小幅震盪。