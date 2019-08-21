台股開盤上漲4點 小漲0.04%

2019-08-21 09:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（21）日開盤上漲4點，漲幅0.04%，成交量13億元。

法人表示，本波大盤在年線築底算順利，目前多頭再次取得發球權往上攻堅。

上檔季線和半年線呈現糾結狀況，壓力頗重，月線正扣抵高指數而下彎，結構也不利於多頭，大盤量能充沛，整理期間，成交值始終維在持千億元上下格局，只要利空站穩的年線能夠守住陣腳，則可望可隨著時間慢慢消化。