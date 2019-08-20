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雙題材加持 台積電連三漲市值增1,685億

2019-08-20 17:38經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

華為寬限期再延90天到11月19日，供應鏈旺季訂單可望確保，加上蘋果新iPhone將發表上市，拉貨潮啟動下，也有助供應鏈的營運表現，權王台積電(2330)可說是華為及蘋果概念股的重要指標，股價連漲三天，統計外資今(20)日買超6,396張，已連買兩天，持續推升股價反彈向上，短短3天市值增加1,685.47億元。

華為遭美國祭出禁售及禁購令，之後獲得臨時通用許可，原本期限到8月19日，美國商務部宣布再延長90天到11月19日，市場原本擔心，若華為無法購買美國企業的零組件，恐將影響供應鏈8月下旬起的訂單，在華為獲寬限期再延長之下，對今年旺季接單的衝擊解除，法人看旺華為供應鏈可望旺到年底，有助旺季的營運表現。

外資報告透露蘋果iPhone新機預計在9月10日發表後上市，新機可望搭載3鏡頭、及觸控筆等，法人看好今年新iPhone的拉貨潮啟動，將挹注供應鏈的營運表現。

台股大盤今日在華為概念股及蘋果概念股帶動下持續反彈向上，終場收10,522.5點，上漲33.75點，成交量1,199.96億元；三大法人賣超29.41億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超34.75億元，投信買超1.08億元，自營商買超（合計）4.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.07億元，自營商（避險）買超5.33億元。

台股大盤已連漲3個交易日，權王台積電同樣是連三漲的表現，短短3個交易日，股價漲幅2.6%，市值增加1,685.47億元，今日收在254.5元，上漲2.5元，漲幅0.99%，台積電身兼華為及蘋果概念股，雙題材加持，也讓外資持續買超，今日買超6,396張，買超力道較昨日1,833張增加，投信今日買超92張，但自營商則是賣超797張。

股王大立光同樣身兼華為及蘋果概念，雖有外資降評壓力，不過今日股價反彈收在3,800元，上漲60元，漲幅1.6%，統計外資今日賣超77張，投信買超10張，自營商買超33張。

鴻海今日股價相對在三王中偏弱，呈現開高收平的走勢，終場收在平盤72.4元，外資持續賣超，今日賣超5,127張，投信買超1張，自營商賣超761張，合計三大法人賣超5,887張；外資8月以來持續賣超鴻海，已連續13天賣超，合計賣超11萬6,082張。

蘋果概念股華為外資

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