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鈞興-KY估9月中旬掛牌上市 將搶攻新市場齒輪商機

2019-08-20 17:18經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

鈞興-KY是國內今年第一家海外申請上市的機電業者。記者黃淑惠／攝
鈞興-KY是國內今年第一家海外申請上市的機電業者。記者黃淑惠／攝
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鈞興-KY（4571）專業生產客製化中小模數齒輪、齒輪箱及精密五金件，早期以生產工業用縫紉機領域齒輪起家，預計9月中旬掛牌上市，也是國內今年第一家海外申請上市的機電業者。

鈞興-KY董事長高國興來自香港，早期從事縫紉機貿易事業買賣，認識鈞興團隊，看好吳錦榮領軍的研發團隊，認為專業度很有競爭實力，由客戶變成主要投資者，也因為他長期看好，成為鈞興轉型為精密齒輪的重要推手。

鈞興-KY最近三年度(2016-2018年)鈞興機電的合併營收為新台幣9.96億元、11.94億元及15.67億元，稅後淨利分別為1.30億元、1.70億元及2.15億元，EPS分別為3.22元、4.22元及5.22元，營收及獲利呈現逐年成長的趨勢。今年上半年營收8.02億元、稅後淨利1.16億元，EPS 2.77元，持續呈現成長的趨勢。

2010年是鈞興技術突破的重要里程碑，產品已經包含，工業用縫紉機、汽車傳動、遊艇舷外機、醫療器械，粉末治金齒輪閉回路設計。今年7月營收1.5億元，年增率14%；1-7月營收9.5億元、年增率7%，下半年又比上半年好，全年營收成長率約在5%-10%以上。法人推估，全年的EPS可望上看5元。

鈞興主要的客戶包括美國知名的廠商MWK、SBD；德國知名廠商，HLT、MTB；日本知名廠商MKT等，汽車產業中國上市公司JS、TH、SR等。新產品包括工業機器人齒輪、諧波減速器，也發展新能源汽車傳動齒輪。

全力搶攻電動自行車商機，目前已經跟國內知名的G客戶、德國的C客戶合作，已經在送樣測試。考量到市場商機，2020年9月前預計完成智慧化生產基地約9千坪的建造基地，專門生產工業機器人齒輪、新能源汽車齒輪、諧波減速器及其它高端智慧型傳動齒輪生產。

營收

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