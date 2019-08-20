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航太展落幕 法人看好漢翔等供應鏈長期發展

2019-08-20 16:20經濟日報 記者周克威╱即時報導

兩年一度航太展─2019台北國際航太暨國防工業展在日前落幕後，雖大展期間，台股相關航太族群走勢未受激勵，不過，台新投顧仍看好供應鏈長期營運表現，包括漢翔（2634）、豐達科等，業績將受惠。

2019台北國際航太暨國防工業展於8月中旬在台北世貿中心展覽一館登場，一共規劃了國防館、航太產業館、航太工業設備與技術區等區域，此次共計160家參展商並使用800個攤位，除國內航空大廠的零件供應商外，亦包含全球前幾大國防產業供應商，包括美商LockheedMartin、General Dynamics、BAE SYSTEMS、法商THALES、美商GE Aviation等都與會參與。

台新投顧表示，在航太供應商零組件部分，市場關注航太產業龍頭漢翔展區，除展示產線自動化設備、高教機零件、以及福衛七號衛星相關的科研成果外，亦展出此次結合國內大廠合力開發的航太座椅，並獲得美國聯邦航空總署設計許可證書、得到FAA評鑑認可，後續將打入波音、空巴單走道飛機領域。

以一架單走道客機約150張座椅，也就是一台飛機約可貢獻30萬美元、約新台幣930萬元，以漢翔產能來看，一年可做10架以上，約可貢獻9,300萬元，此外若737實際採用，後續包含此座以維修、替換等，也將於漢翔負責，此將成為漢翔穩定收入。

目前在等待今年下半年華航試飛，預計最快可於明年上半年登入波音供應商名冊中，實際打進單走道客機市場，搶佔全球航空座椅80億美元（約新台幣2,466億元）商機。

台新投顧表示，就股市來看，目前航太產業相關個股走勢較為疲弱，主要是短期受到新引擎開發進度緩慢、波音737MAX復飛遞延等因素影響，但長期來看，受惠中產階級佔比持續拉升，以及區域型經濟發展，新機需求仍大，根據波音預估，至2037年全球新機量（新增+替換）將達到42,730架，約為目前服役飛機的一倍，而波音和空巴的新機積壓量亦都有六年以上，產業正向看待，相關有望受惠個股包括漢翔、豐達科、晟田、駐龍、榮剛、寶一等。

航太漢翔波音

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